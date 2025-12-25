營養午餐條例 朝野立委交鋒財源

學校午餐專法立法延宕多年，至今各立委及黨團共提出超過卅個法案版本，然而因行政院版草案遲未出爐，且朝野對高達一一八億元的經費財源與「財政收支劃分法」修法立場分歧，昨立法院教委會決議暫緩審查，並要求教育部於明年一月針對預算及專業人力補齊專案報告。

立法院教委會昨續審「學校午餐及飲食教育條例」，不過立委柯志恩質疑，距離上次審查已過近一個月，行政院仍沒有提出版本，如此一來，立法院審法案恐怕也只是「審心酸的」。

柯志恩提到，本次立法非常重要的部分在於加入營養師把關學生健康，但這牽涉到是否能增加財源。最讓人擔心的，是現在沒有院版草案，法案通過後說不定政府預算又做不到。

立委郭昱晴則將矛頭指向財劃法。她批評，在大家要求行政院版草案的同時，財劃法修正案昨天在程序委員會上已經被否決第五次，攸關經費的討論實在不知道該怎麼繼續下去。立委吳沛憶更痛批，主計總處八月就將總預算案送審，至今還未審查，要如何新增計畫、新增財源？

立委葉元之點名行政院應負責，盡快溝通預算案。雖然現在行政院一直不願溝通，讓立法院無法審查總預算，但在營養午餐方面，還是能思考如何用修法解決問題，財源的部分通過專法後可以再討論。

國教署長彭富源解釋，一一四年營養午餐相關預算已執行七十四億，若學校午餐法通過，明年要再增加四十四億元，還需考量財劃法劃分，且營養午餐事權在地方政府，具體涉及經費的部分還需與地方政府討論。

教育部長鄭英耀也說，將持續在經濟弱勢、偏鄉學生的營養午餐問題上提供協助，但也期待地方政府承擔更大的責任。

商品推薦