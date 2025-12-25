聽新聞
0:00 / 0:00

營養午餐條例 朝野立委交鋒財源

聯合報／ 記者李芯／台北報導
立院教委會逐條審查「學校午餐及飲食教育條例」草案，法案涉及中央地方如何分攤經費和營養午餐秘書工作量大等，圖為國小學校營養午餐。記者劉學聖／攝影
立院教委會逐條審查「學校午餐及飲食教育條例」草案，法案涉及中央地方如何分攤經費和營養午餐秘書工作量大等，圖為國小學校營養午餐。記者劉學聖／攝影

學校午餐專法立法延宕多年，至今各立委及黨團共提出超過卅個法案版本，然而因行政院版草案遲未出爐，且朝野對高達一一八億元的經費財源與「財政收支劃分法」修法立場分歧，昨立法院教委會決議暫緩審查，並要求教育部於明年一月針對預算及專業人力補齊專案報告。

⭐2025總回顧

立法院教委會昨續審「學校午餐及飲食教育條例」，不過立委柯志恩質疑，距離上次審查已過近一個月，行政院仍沒有提出版本，如此一來，立法院審法案恐怕也只是「審心酸的」。

柯志恩提到，本次立法非常重要的部分在於加入營養師把關學生健康，但這牽涉到是否能增加財源。最讓人擔心的，是現在沒有院版草案，法案通過後說不定政府預算又做不到。

立委郭昱晴則將矛頭指向財劃法。她批評，在大家要求行政院版草案的同時，財劃法修正案昨天在程序委員會上已經被否決第五次，攸關經費的討論實在不知道該怎麼繼續下去。立委吳沛憶更痛批，主計總處八月就將總預算案送審，至今還未審查，要如何新增計畫、新增財源？

立委葉元之點名行政院應負責，盡快溝通預算案。雖然現在行政院一直不願溝通，讓立法院無法審查總預算，但在營養午餐方面，還是能思考如何用修法解決問題，財源的部分通過專法後可以再討論。

國教署長彭富源解釋，一一四年營養午餐相關預算已執行七十四億，若學校午餐法通過，明年要再增加四十四億元，還需考量財劃法劃分，且營養午餐事權在地方政府，具體涉及經費的部分還需與地方政府討論。

教育部長鄭英耀也說，將持續在經濟弱勢、偏鄉學生的營養午餐問題上提供協助，但也期待地方政府承擔更大的責任。

營養午餐專法草案 財劃法 總預算

延伸閱讀

藍首波提名謝龍介、柯志恩、蘇清泉拚「南台翻轉」 台東吳秀華戰陳瑩

國民黨首波縣市長提名出爐 鄭麗文邀王金平任最高顧問

學校午餐專法審查再延 在野質疑行政院不提版本「審心酸的」

鄭麗文未獲邀王金平餐會遭解讀兩人不和 好友闢謠：誤會大了

相關新聞

耶誕節愈晚愈冷「低溫下探10度」 跨年台北101煙火恐伴細雨

今晚東北季風增強、水氣增加，明後2天大陸冷氣團來襲，北部、宜蘭愈晚愈冷，最低溫下探10度，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周...

黃刀鎮追極光

加拿大黃刀鎮坐落於極光帶正中間，是旅人追逐極光必去之地。有行旅邀攝影旅遊專家陳海騰帶領旅人追極光；走訪班芙國家公園，探祕...

台鐵集集站 下月5日恢復通車

台鐵集集支線因邊坡崩坍及隧道擴孔工程停駛逾4年，影響集集、水里與車埕觀光。隨工程推進，集集站確定明年元月5日復駛，水里與...

勸阻帶寵物逛綠美圖起爭執 美術館解惑

台中綠美圖於12月13日正式開館，成為全台首座結合圖書館與美術館的共構文化場館，但開館未滿兩周即發生民眾攜帶寵物入館爭議...

種子上太空7個月返鄉！台東土坂實小生 種出第1代太空紅藜

在國際太空站漂流7個月的紅藜種子，2021年返抵地球，落腳台東達仁鄉土坂vusam文化實驗小學。從無重力的太空到孩子腳下...

剴剴案2周年 社工怒吼「政府道歉」

受虐致死幼童「剴剴」昨天逝世二周年，全國各地近卅名社工集結衛福部前，大喊「政府要道歉、制度要改變」，批評案發後政府雖檢討...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。