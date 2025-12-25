醫提醒：一定要問是否醫師親動刀
為管理美容醫學，衛福部預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」（特管辦法），醫事司長劉越萍表示，新制將於本月卅一日公告，目前仍在討論家醫及急診科是否納入執行醫美手術的大外科專科，月底就會公布結果。
美容醫學手術弊端層出不窮，劉越萍說，有些老鼠屎，讓美容醫學被汙名化，醫事司一定會打到痛點，一發現密醫，就會移送檢調。
劉越萍也說，若醫師被商業行為牽著走，沒有回到醫療本質，這不是衛福部樂見的，因此，明年起將加強管理美容醫學手術。
劉越萍指出，若醫師從事密醫行為，最嚴重廢止醫師證書，希望醫師愛惜羽毛，不要「劣幣驅除良幣」。
為了讓有信譽、技術精湛的醫師繼續留在美容醫學界，劉越萍表示，衛福部正著手設置「友善查詢美容醫學專區」，針對美容醫學相關的微整形、手術等，提供相關醫師的專科背景，預計在明年一月中旬上路。
懷寧醫院院長戴念梓表示，坊間診所常聘用諮詢師，詢問病人基本資料及需求，如果涉及手術相關訊息，應由醫師說明。民眾術前應簽署手術同意書，詳閱內容，並於術前詢問醫師「手術由你親自開刀嗎？」，以確保自身手術權益。
專長減重手術、台北醫學大學附設醫院副院長王偉指出，抽脂手術屬美容醫學項目，由整形外科醫師執行，較為安全。民眾術前應透過「醫病共享決策」與醫師充分溝通，如有疑慮，應詢問第二意見，因任何手術都具有一定風險，術前務必三思。
王偉表示，減重方式多元，例如非侵入性溶脂治療、控制飲食、運動等，為求自身健康，遠離三高疾病，民眾也應負起一定的責任。
