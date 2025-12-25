聽新聞
0:00 / 0:00

醫提醒：一定要問是否醫師親動刀

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

為管理美容醫學，衛福部預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」（特管辦法），醫事司長劉越萍表示，新制將於本月卅一日公告，目前仍在討論家醫及急診科是否納入執行醫美手術的大外科專科，月底就會公布結果。

⭐2025總回顧

美容醫學手術弊端層出不窮，劉越萍說，有些老鼠屎，讓美容醫學被汙名化，醫事司一定會打到痛點，一發現密醫，就會移送檢調。

劉越萍也說，若醫師被商業行為牽著走，沒有回到醫療本質，這不是衛福部樂見的，因此，明年起將加強管理美容醫學手術。

劉越萍指出，若醫師從事密醫行為，最嚴重廢止醫師證書，希望醫師愛惜羽毛，不要「劣幣驅除良幣」。

為了讓有信譽、技術精湛的醫師繼續留在美容醫學界，劉越萍表示，衛福部正著手設置「友善查詢美容醫學專區」，針對美容醫學相關的微整形、手術等，提供相關醫師的專科背景，預計在明年一月中旬上路。

懷寧醫院院長戴念梓表示，坊間診所常聘用諮詢師，詢問病人基本資料及需求，如果涉及手術相關訊息，應由醫師說明。民眾術前應簽署手術同意書，詳閱內容，並於術前詢問醫師「手術由你親自開刀嗎？」，以確保自身手術權益。

專長減重手術、台北醫學大學附設醫院副院長王偉指出，抽脂手術屬美容醫學項目，由整形外科醫師執行，較為安全。民眾術前應透過「醫病共享決策」與醫師充分溝通，如有疑慮，應詢問第二意見，因任何手術都具有一定風險，術前務必三思。

王偉表示，減重方式多元，例如非侵入性溶脂治療、控制飲食、運動等，為求自身健康，遠離三高疾病，民眾也應負起一定的責任。

醫美 手術

延伸閱讀

醫美診所護理師執行抽脂手術 立委呼籲衛福部嚴管

抽脂手術爆護理師動刀、醫師掛名 醫事司長：一看就是密醫將移送檢調

棒球／陳偉志熬過手眼膝傷 球員生涯謝幕感性謝天上父親

巴西前總統波索納洛獲准暫離監獄 將動疝氣手術

相關新聞

耶誕節愈晚愈冷「低溫下探10度」 跨年台北101煙火恐伴細雨

今晚東北季風增強、水氣增加，明後2天大陸冷氣團來襲，北部、宜蘭愈晚愈冷，最低溫下探10度，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周...

黃刀鎮追極光

加拿大黃刀鎮坐落於極光帶正中間，是旅人追逐極光必去之地。有行旅邀攝影旅遊專家陳海騰帶領旅人追極光；走訪班芙國家公園，探祕...

台鐵集集站 下月5日恢復通車

台鐵集集支線因邊坡崩坍及隧道擴孔工程停駛逾4年，影響集集、水里與車埕觀光。隨工程推進，集集站確定明年元月5日復駛，水里與...

勸阻帶寵物逛綠美圖起爭執 美術館解惑

台中綠美圖於12月13日正式開館，成為全台首座結合圖書館與美術館的共構文化場館，但開館未滿兩周即發生民眾攜帶寵物入館爭議...

種子上太空7個月返鄉！台東土坂實小生 種出第1代太空紅藜

在國際太空站漂流7個月的紅藜種子，2021年返抵地球，落腳台東達仁鄉土坂vusam文化實驗小學。從無重力的太空到孩子腳下...

剴剴案2周年 社工怒吼「政府道歉」

受虐致死幼童「剴剴」昨天逝世二周年，全國各地近卅名社工集結衛福部前，大喊「政府要道歉、制度要改變」，批評案發後政府雖檢討...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。