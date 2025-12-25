聽新聞
醫美亂象 有護理師遭爆執行抽脂

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
民眾黨立委陳昭姿昨公布一影片，指抽脂屬高度侵入性醫療行為，然而護理師非醫師，怎麼可以執行抽脂手術。圖／陳昭姿提供
民眾黨立委陳昭姿昨公布一影片，指抽脂屬高度侵入性醫療行為，然而護理師非醫師，怎麼可以執行抽脂手術。圖／陳昭姿提供

「女護理師右手來回地使力，幫人抽脂，手勢相當熟練…」民眾黨立委陳昭姿昨公布一則影片，揭露了醫美手術黑幕下弊端，謝醫師與其配偶陳護理師竟同時執行抽脂手術。衛福部醫事司長劉越萍表示，這一看就是密醫行為，將移送檢調偵辦。

陳昭姿昨召開記者會公布該影片，質疑非醫師可以進行侵入式手術嗎？在旁的醫師沒有責任嗎？如果不是有人檢舉，請問關在手術房裡，誰會知道裡面發生什麼事？衛福部、社會大眾會知道嗎？

陳昭姿說，抽脂屬高度侵入性醫療行為，依法應由具備醫師資格者親自執行，影片卻出現非醫師實際動刀、醫師掛名在場等情形，顯示現行制度在第一線執行與稽查上仍有明顯破口；術後若發生醫療爭議，違規不法的醫療人員為了自保，恐會竄改醫療紀錄及滅證。

「醫美亂象並不只存在於醫師資格，更嚴重的是現場實際施術人員與醫療紀錄管理完全失控。」陳昭姿說，確實有少部分病患於術後調閱病歷，發現醫療紀錄內容與實際手術過程不符。醫療紀錄若遭事後補寫或變造，不僅侵害病人知情權，更讓病人在醫糾時失去保障。

「這一看（影片）就是密醫行為，將移送檢調偵辦。」劉越萍說，可以看到執行抽脂手術的護理師，手法十分熟練、精準，感覺之前就常幫患者進行手術，密醫行為已有清楚事證，這是不被允許的，依「醫療法」規定，最嚴處五年以下有期徒刑、得併科一五○萬元罰金。

劉越萍表示，除移送檢調偵辦外，此案件也將進入行政調查，時間約一至二周，了解哪家醫療機構出現密醫行為，以及詳細狀況，不排除將相關醫師移送懲戒。

陳昭姿表示，衛福部即將修正「特管辦法」，針對醫美處置、醫美手術及高風險醫美手術進行層級管理，這確實有其必要性，因醫美不光只是單純消費行為，更是具有風險的醫療行為，必須讓民眾清楚知道「誰有資格動刀、誰必須負責」，保障醫療權益。

