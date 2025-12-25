加拿大黃刀鎮坐落於極光帶正中間，是旅人追逐極光必去之地。有行旅邀攝影旅遊專家陳海騰帶領旅人追極光；走訪班芙國家公園，探祕翡翠湖、弓河瀑布、約翰斯頓峽谷、拍瀑布冰簾；宿費爾蒙班芙溫泉飯店、露易絲湖城堡飯店。有行旅「加拿大洛磯山脈黃刀鎮極光幻影之旅」13天10夜旅程，明年3月22日至4月3日，報名請洽02-8643-3543、8643-3517，或請瀏覽官網。

