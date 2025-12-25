種子上太空7個月返鄉！台東土坂實小生 種出第1代太空紅藜
在國際太空站漂流7個月的紅藜種子，2021年返抵地球，落腳台東達仁鄉土坂vusam文化實驗小學。從無重力的太空到孩子腳下的土地，這段跨越天地的旅程在今年9月成功收成約20公克。台東縣政府昨辦「黑盒子．紅寶石」頒贈記者會，見證這顆飛向宇宙的種子在原鄉生根發芽。
美國太空總署1980年起指定藜麥作物為太空人執行長途太空任務時的必備存糧。其中來自台東達仁鄉土坂村的台灣紅藜種子參與日本推動的「亞洲種子送上太空計畫」，登上太空7個月，2021年返抵地球，國家太空中心交付部落及土坂實小師生於今年4月播種。
國家太空中心副主任余憲政表示，這批在國際太空站停留7個月的紅藜種子，交回部落由學校師生播種，太空任務轉為校園實驗。孩子每天量高度、拍照片、寫觀察日誌，一邊抬頭想像它曾經「造訪」的星空。
參與種植的一名學生說，每天都很期待它長高，感覺像在照顧一個從宇宙回來的朋友。另名孩子則說，第一次看到紅藜結穗，有說不出的驕傲，「原來我們真的可以把太空的東西，種在自己的土地上」。
頒贈記者會現場，以傳統舞蹈及歌謠讚頌紅藜歷史的一刻，縣長饒慶鈴說，紅藜從原鄉出發、飛向宇宙，再回到孩子手裡，象徵文化、科學與土地的連結正在發生。縣府將持續推動太空教育與紅藜產業應用，讓台東的故事深深扎根土地。
