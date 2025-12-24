集電弓扯下電線 台鐵大肚溪南號誌站=彰化雙線不通 旅客疏散
台鐵南下177次花蓮到斗南的自強號，晚間疑似因為集線弓扯斷，電線被拉下來，目前南北交通中斷，列車卡在彰化市民生地下道上方，乘客在車上一度無法下車，卡了近兩個小時，台鐵人員已陸續將數百民眾疏散到月台。
台鐵指出，南下177次自強號於20時41分在大肚溪南號誌站=彰化間受電車線故障影響，成功(山線)=彰化、追分(海線)=彰化間暫時雙線不通。
台鐵成立一級應變小組，在彰化=新烏日=臺中間啟動公路接駁。電力及機務單位已全力搶修中，預計23時先行搶通西正線。
台鐵指出，177次旅客目前由列車長及車站站務人員引導步行至彰化站，彰化站另特開彰化=斗南自強號。145次退行至追分站，等西正線搶通後恢復行駛。
彰化縣議員吳韋達到現場關心，他指出初步了解因集線弓扯到，火車卡住，目前已經陸續疏散旅客，他已聯絡警察局到附近協助做交管，也希望相關單位能提供照明。
