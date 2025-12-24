聽新聞
0:00 / 0:00

清邁遊藝 體驗泰北頌缽瑜伽

聯合報／ 本報訊

泰北清邁被聯合國教科文組織認定為「工藝與民間藝術之都」，有行旅安排三位長年活躍於清邁的文化導覽者領路，走訪電影「泰囧」祕境湄康蓬山村，手作雨樹市集，探訪聚落工坊。四季飯店二連泊，住進湄林谷地稻田中；融合殖民建築與現代設計的精品旅宿安納塔拉三連泊，體驗泰北獨特的「頌缽瑜伽」或「田園瑜伽」，走訪美學導師蔣勳旅居清邁屢訪的無夢寺。

⭐2025總回顧

有行旅「清邁  微風中的美麗與藝術」六天五夜旅程，明年二月廿七日至三月四日。報名一對一說明會請洽02-8643-3905、8643-3543，或上官網

延伸閱讀

香奈兒老了還是香奈兒！71歲趙雅芝獲祝福：美到100歲

父中風病逝、母失智…女星竟是鋼鐵千金！雄厚身家曝光

出門上班前就能順暢排便 專家教你如何規律啟動腸道蠕動3步驟

蔣勳快閃故宮看國寶〈寒食帖〉半世紀回望揭歷劫文物的秘辛

相關新聞

耶誕節愈晚愈冷「低溫下探10度」 跨年台北101煙火恐伴細雨

今晚東北季風增強、水氣增加，明後2天大陸冷氣團來襲，北部、宜蘭愈晚愈冷，最低溫下探10度，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周...

黃刀鎮追極光

加拿大黃刀鎮坐落於極光帶正中間，是旅人追逐極光必去之地。有行旅邀攝影旅遊專家陳海騰帶領旅人追極光；走訪班芙國家公園，探祕...

台鐵集集站 下月5日恢復通車

台鐵集集支線因邊坡崩坍及隧道擴孔工程停駛逾4年，影響集集、水里與車埕觀光。隨工程推進，集集站確定明年元月5日復駛，水里與...

勸阻帶寵物逛綠美圖起爭執 美術館解惑

台中綠美圖於12月13日正式開館，成為全台首座結合圖書館與美術館的共構文化場館，但開館未滿兩周即發生民眾攜帶寵物入館爭議...

種子上太空7個月返鄉！台東土坂實小生 種出第1代太空紅藜

在國際太空站漂流7個月的紅藜種子，2021年返抵地球，落腳台東達仁鄉土坂vusam文化實驗小學。從無重力的太空到孩子腳下...

剴剴案2周年 社工怒吼「政府道歉」

受虐致死幼童「剴剴」昨天逝世二周年，全國各地近卅名社工集結衛福部前，大喊「政府要道歉、制度要改變」，批評案發後政府雖檢討...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。