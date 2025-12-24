清邁遊藝 體驗泰北頌缽瑜伽

泰北清邁被聯合國教科文組織認定為「工藝與民間藝術之都」，有行旅安排三位長年活躍於清邁的文化導覽者領路，走訪電影「泰囧」祕境湄康蓬山村，手作雨樹市集，探訪聚落工坊。四季飯店二連泊，住進湄林谷地稻田中；融合殖民建築與現代設計的精品旅宿安納塔拉三連泊，體驗泰北獨特的「頌缽瑜伽」或「田園瑜伽」，走訪美學導師蔣勳旅居清邁屢訪的無夢寺。

有行旅「清邁 微風中的美麗與藝術」六天五夜旅程，明年二月廿七日至三月四日。報名一對一說明會請洽02-8643-3905、8643-3543，或上官網

