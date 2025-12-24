翠玉白菜春節歸隊 故宮預告動物展
白菜娘娘要回宮了！故宮昨宣布九月赴捷克展出的翠玉白菜，將在明年農曆春節期間「滿血歸隊」，返回故宮北院展出。故宮院長蕭宗煌表示，根據捷克國家博物館提供的數字，主打翠玉白菜的「故宮文物百選及其故事」，九十五天便吸引了近廿八萬三千人，平均一天近三千人造訪，魅力驚人。
⭐2025總回顧
蕭宗煌表示，年初設定的故宮南北院總參觀人次為三五○萬，截至十二月十七日，故宮南北院總人次為三四一萬人，預計年底可達三五二萬。他分析，國內、國外觀眾比例為六比四，百年院慶吸引國外觀眾比國內少。
至於因為文資審查未過而遲遲無法動工的故宮正館整建工程，蕭宗煌表示，將提出四個修正方案，遴選其中兩個方案舉辦公開展覽及票選，屆時參考票選結果修正計畫後再次送審，希望任內（二○二八年）能看到正館整建工程動工。
故宮副院長余佩瑾則預告故宮明年的精彩展覽。一月展出「蘭亭癖」，聚焦帝王、權臣及文人雅士們因對「蘭亭序」的癡迷所衍生的字帖收藏與臨摹創作，「晉唐法書刻帖選萃」將展出王羲之名作「快雪時晴帖」。明年四月展出的「真假乾隆—清高宗的御筆與代筆」中，故宮書畫文獻處長何炎泉將透過筆墨技巧的分析比對，找出張照等人為乾隆所代的御筆，重新審視與修正乾隆的書法成就。
明年故宮也將是很「動物」的一年。故宮北院一月的書畫大展「動物為伴」探索歷代畫家筆下動物所承載的角色與情感，南院春節推出「萬馬歡騰：丙午年歷代馬畫精粹」，歡迎民眾馬年來故宮走春賞馬。
