台東6.1地震…台鐵台東至山里東正線電車線待巡查 單線雙向行駛

中央社／ 台北24日電

台東卑南今天傍晚發生規模6.1地震，台鐵表示，因台東至山里間東正線電車線仍待巡查、採單線雙向行駛，而台東至金崙已經恢復正常行車。

根據中央氣象署最新資訊，今天傍晚5時47分發生芮氏規模6.1地震，地震深度11.9公里，震央位於台東縣政府北方10.1公里（位於台東卑南鄉），最大震度台東縣5弱，因受變電站跳電影響，關山至台東至金崙間列車一度暫時停駛，改公路接駁。

根據台鐵內部通報，台東至玉里間（除台東至山里間東正線電車線待巡查）工、電單位巡查路線及電車線設備無發現異狀，晚間8時57分起路線恢復正常行駛，東區應變分組在晚間9時解除。

