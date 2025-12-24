今彩539第114310期　頭獎槓龜

中央社／ 台北24日電

今彩539第114310期開獎，中獎號碼14、30、02、25、03；派彩結果，頭獎槓龜。

貳獎188注中獎，每注獎金新台幣2萬元。

3星彩中獎號碼932，壹獎73注中獎，每注獎金5000元。

4星彩中獎號碼4551，壹獎8注中獎，每注獎金5萬元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

今彩539

