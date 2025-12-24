攝護腺癌為何難以預測？醫師揭關鍵「高度異質性」

攝護腺癌長期被視為男性健康中的一道難解之謎，它不像某些癌症進展迅速、預後明確，卻也不能簡單歸類為「溫和癌症」。高雄榮總醫院外科部副部主任林子平形容，攝護腺癌具有高度異質性，進展差異太大，早期診斷相對困難，這也是為何多年來是否該全面篩檢，一直在醫界反覆爭論。

林子平指出，攝護腺癌有幾個相對固定的特性，高度依賴男性荷爾蒙，平均進展速度不算快，但不是慢就等於不危險，約6成患者的腫瘤進展緩慢，多年不造成明顯威脅，仍有約2成屬於有威脅型，只要時間拉長，3到5年內就可能轉移、致命，另有1到2成屬高度侵略型，即使積極治療，病情嚴峻狀況仍會讓醫師節節敗退，不下所謂的「癌王」胰臟癌。

正因這種高度異質性，讓早期診斷變得困難。1987年PSA（攝護腺特異抗原）被發現並應用後，美國曾全面推動篩檢，卻也隨之出現過度診斷、過度治療的爭議，甚至影響政策走向。

林子平表示，這種「踩煞車」的結果，也可能讓部分患者在真正被發現時，已是轉移期，連國際政治人物如拜登都曾被提及作為延遲發現的例子之一。

更複雜的是，許多攝護腺癌患者確診時已屬晚期，但腫瘤又對荷爾蒙治療高度敏感，可長期被壓制，副作用相對化療小，這也讓是否該早期發現、早期治療的決策更加兩難。

不過，林子平強調，所謂的「複雜」也恰好反過來逐漸走向清晰，醫界近年目標已不再是抓出所有攝護腺癌，而是精準找出真正需要治療的3到4成高風險患者，避免讓5到6成低風險者承受不必要的治療負擔，這仰賴的是診斷工具的進步，包括高解析核磁共振、顯微超音波等新技術，讓病灶定位與風險分層更精準。

至於成因，他坦言，至今仍沒有單一答案，攝護腺癌同時受到先天基因與後天環境影響，老化、飲食西化都是風險因子，雙胞胎與移民研究也顯示，原本發生率較低的族群，移居西方後風險會明顯上升。

隨著高通量基因定序與分析技術成熟，醫界已能同時解析多個基因，逐步釐清哪些突變與侵略性行為相關，雖然仍難以預防它發生，但至少已能更有把握辨識「要命的攝護腺癌」，這正是未來治療與篩檢策略的關鍵方向。 高雄榮總醫院外科部副部主任林子平。記者劉學聖／攝影

