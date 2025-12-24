故宮百年院慶350萬人次參觀 國內觀眾超過海外

快訊

中央社／ 台北24日電
國立故宮博物院長蕭宗煌（圖）24日於媒體茶敘分享，故宮今年迎來百年院慶，南北院總參觀人次超過350萬，達到預設目標。中央社
故宮今年迎來百年院慶，南北院總參觀人次逾350萬，國內觀眾比例高於外國訪客，故宮院長蕭宗煌今天提到，預算遭刪仍有影響文宣宣傳。此外，因應日前北市隨機攻擊案，故宮已升級防護。

蕭宗煌今天在國立故宮博物院茶敘表示，上週案發後隔天，故宮維安立刻升級，先前國外博物館發生維安狀況，故宮便已經提升防護，如入館的安檢門檢測金屬、液體等，還有大型包包也會檢查，警犬出場次數則更密集，希望讓民眾安心參觀。

15日完成公開閱覽程序的「至善路入口無障礙通道新建工程」，現正進行招標，故宮副院長黃永泰說，完成後可銜接台北捷運北環段Y28車站出入口，銜接故宮院區全程無障礙通道，若順利將在2026年開工。

硬體建設外，故宮今年因應百年院慶攜手140家廠商，共同開發逾1128件商品，截至11月底，故宮商品營業額已破新台幣3億9千萬，其中「百年紀念金銀條塊」開賣24小時內於全通路完售，專案總營業額約新台幣2億4千萬元。

蕭宗煌表示，今年南北院總參觀人次達成預設目標350萬，北院占240萬人次、南院110萬人次，雖比預期高但仍「差強人意」。在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，國內外訪客參觀比例大概五五波，但今年整體為六四波，國內觀眾反而比國外多。

蕭宗煌提到，外界反映認為百年院慶應是國外觀眾多於國內觀眾，質疑故宮沒做好媒體宣傳，「那這個部分的話，其實我也很抱歉，因為今年的預算整個失衡。」故宮不會強調做不好是因為預算被刪，但文宣預算的確都沒有了。

蕭宗煌分析，國內觀眾人數增加原因包含百年院慶特展，掀起民眾對於故宮典藏的重視，回流觀眾非常多。故宮會繼續努力，在提升參觀人次之餘也兼顧觀展品質。

