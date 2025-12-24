高榮總引進「精準放射標靶治療」 緩解攝護腺癌疼痛

今年包括美國前總統拜登，資深藝人余天與英國前首相大衛．卡麥隆接連傳出罹患攝護腺癌讓人備受注目，最新數據顯示攝護腺癌已居男性第3大癌症。針對晚期、已轉移且對荷爾蒙治療產生抗性的「轉移性去勢抗性攝護腺癌」病友，幾乎沒有有效治療選擇，且骨轉移帶來劇烈疼痛更讓病友備受煎熬，高雄榮民總醫院宣布成立「核子醫學科同位素治療中心」，引進接軌國際的「精準放射標靶治療」，希望透過嶄新的尖端療法，為晚期病友帶來治療新希望，大幅改善疼痛過著有品質的生活。

高雄榮民總醫院外科部副部主任林子平指出，攝護腺癌早期症狀不明顯，常被誤認為攝護腺肥大，導致台灣約有三成病友確診時已是晚期轉移。高雄榮民總醫院核子醫學科主任諶鴻遠說明，精準放射標靶治療（PSMA）採用「療診合一」的概念，就像是戰場上的精準打擊戰術。由於火力集中，能減少誤傷周邊正常組織，不僅有效緩解骨轉移造成的劇烈疼痛，也能讓晚期病友在延長生命的同時，維持良好的生活品質 。高榮總醫師團隊也呼籲，早期發現仍是治療攝護腺癌的關鍵。建議50歲以上男性應定期接受PSA血液檢驗。 高雄榮民總醫院核子醫學科主任諶鴻遠說明，精準放射標靶治療（PSMA）採用「療診合一」的概念，由於火力集中，能減少誤傷周邊正常組織，不僅有效緩解骨轉移造成的劇烈疼痛。記者劉學聖／攝影 高雄榮民總醫院宣布成立「核子醫學科同位素治療中心」，引進「精準放射標靶治療」，希望透過嶄新的尖端療法，為晚期病友帶來治療新希望。記者劉學聖／攝影

