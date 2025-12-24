台東6.1地震…台鐵關山至台東恢復行車 台東至金崙間持續巡查
台東卑南今天傍晚發生規模6.1地震，台鐵公司今天表示，關山至台東間晚間7時30分完成路線及電車線巡查，確認安全無虞，恢復正常行車，而台東至金崙間仍持續巡查中。
根據中央氣象署最新資訊，今天下午5時47分發生芮氏規模6.1地震，地震深度11.9公里，震央位於台東縣政府北方10.1公里（位於台東縣卑南鄉），最大震度台東縣5弱。
地震發生後，台鐵緊急成立一級緊急應變小組，受變電站跳電影響，關山至台東至金崙間列車一度暫時停駛，並即刻改以公路接駁疏運旅客，且通知工、電單位巡查路線及電車線。
台鐵晚間透過文字訊息更新情況，關山至台東間已於晚間7時30分完成路線及電車線巡查，確認安全無虞，恢復正常行車，而台東至金崙間仍持續巡查中。
