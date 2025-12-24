影／國家青年交響樂團快閃桃機演出 銅管演奏美好旋律慶聖誕

新年及聖誕節前夕，義美吉盛公司與義美文教基金會今天在桃機舉辦「聖誕樂語 新年夢響」快閃音樂會，邀請NSYO國家青年交響樂團銅管樂隊到場表演，帶來電影天空之城、龍貓的配樂，以及多首聖誕歌曲。為強化聖誕氣氛，演出人員還打扮成聖誕老公公、麋鹿跟雪寶；一旁工作人員也打扮成聖誕老公公在現場發送點心、糖果，和國內外旅客夕分享聖誕節及新年的快樂氛圍。

本次快閃演出分為兩個梯次，下午2點先在桃園國際機場第二航廈三樓出境大廳表演，隨後再前往第二航廈B2捷運站出口。快閃演出由NSO國家交響樂團法國號演奏家黃任賢老師，帶領九位NSYO國家青年交響樂團銅管樂隊成員組成。此次演出曲目包含《望春風》、《夜來香》、《白色聖誕》、《聖誕頌》及電影《天空之城》與《龍貓》的電影配樂。

義美吉盛總經理詹成吉表示，為了迎接耶誕節以及即將到來的2026年，同時慶祝桃機運量幾乎恢復到疫情前的人流，希望透過國家交響樂團改編與重新詮釋的演奏，讓不同世代聽眾都能在熟悉的旋律中享受美好共鳴，在歲末以音樂宴饗向國內外旅客傳遞平安溫暖的祝福。

義美吉盛指出，國家青年交響樂團（NSYO）由音樂總監準・馬寇爾（Jun Märkl）於2023年成立，以古典音樂為核心連結在地文化與青年世代。樂團每年寒暑假期間招募來自國內外12至25歲的優秀青年樂手，透過密集訓練、巡演與文化場域的實地互動，培養專業演奏能力，同時引導學員深入理解台灣歷史、社會與文化脈絡。 工作人員打扮成聖誕老公公在現場發送點心、糖果，和國內外旅客夕分享聖誕節及新年的快樂氛圍。記者黃仲明／攝影 快閃演出由NSO國家交響樂團法國號演奏家黃任賢（右一）老師，帶領九位NSYO國家青年交響樂團銅管樂隊成員組成。記者黃仲明／攝影

