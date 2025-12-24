日本國際漫畫獎 台漫畫家奪銀、銅等3獎
第19屆日本國際漫畫獎今天公布得獎名單，銀獎、銅獎分別由台灣漫畫家南南日「山間料理人」及葉明軒「大仙術士李白」第8集獲得，狼七也以「黎明前的回聲」摘下獎勵獎。
⭐2025總回顧
由日本外務省（外交部）主辦的日本國際漫畫獎邁入第19屆，共計有來自110個國家及地區、738件作品報名參賽，件數為歷屆最多，本屆共選出金獎（最優秀獎）1名、銀獎（優秀獎）3名、獎勵獎（獎勵獎）1名及銅獎（入獎）10名等共15件作品。
駐日代表李逸洋透過新聞稿表示，台灣漫畫近年在日本國際漫畫獎持續獲肯定，已逐步在日本累積能見度，今年他也出席第18屆日本國際漫畫獎頒獎典禮，觀察到台灣漫畫在題材與表現手法上，持續受到日本評審與業界關注，未來將繼續支持台灣漫畫在日本的推廣與交流。
文化部長李遠則說，台灣漫畫作品再度於日本國際漫畫獎獲得肯定，目前累積已達2金、10銀、22銅、1獎勵獎，顯示台灣漫畫正持續與國際接軌並嶄露頭角。文化部將以穩定的制度支持，持續協助台灣漫畫走向國際。
文化部駐日台灣文化中心主任曾鈐龍表示，台灣文化中心8月舉辦的「多元台灣文化漫畫展」中，也收錄此次銀獎作品「山間料理人」及獎勵獎「黎明前的回聲」。近年台灣漫畫在日本獲得關注，文化中心未來將持續透過展覽與合作機制，協助推廣台灣漫畫及深化在地連結。
第19屆日本國際漫畫獎頒獎典禮預定於2026年3月舉辦。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言