日本國際漫畫獎 台漫畫家奪銀、銅等3獎

中央社／ 台北24日電

第19屆日本國際漫畫獎今天公布得獎名單，銀獎、銅獎分別由台灣漫畫家南南日「山間料理人」及葉明軒「大仙術士李白」第8集獲得，狼七也以「黎明前的回聲」摘下獎勵獎。

由日本外務省（外交部）主辦的日本國際漫畫獎邁入第19屆，共計有來自110個國家及地區、738件作品報名參賽，件數為歷屆最多，本屆共選出金獎（最優秀獎）1名、銀獎（優秀獎）3名、獎勵獎（獎勵獎）1名及銅獎（入獎）10名等共15件作品。

駐日代表李逸洋透過新聞稿表示，台灣漫畫近年在日本國際漫畫獎持續獲肯定，已逐步在日本累積能見度，今年他也出席第18屆日本國際漫畫獎頒獎典禮，觀察到台灣漫畫在題材與表現手法上，持續受到日本評審與業界關注，未來將繼續支持台灣漫畫在日本的推廣與交流。

文化部長李遠則說，台灣漫畫作品再度於日本國際漫畫獎獲得肯定，目前累積已達2金、10銀、22銅、1獎勵獎，顯示台灣漫畫正持續與國際接軌並嶄露頭角。文化部將以穩定的制度支持，持續協助台灣漫畫走向國際。

文化部駐日台灣文化中心主任曾鈐龍表示，台灣文化中心8月舉辦的「多元台灣文化漫畫展」中，也收錄此次銀獎作品「山間料理人」及獎勵獎「黎明前的回聲」。近年台灣漫畫在日本獲得關注，文化中心未來將持續透過展覽與合作機制，協助推廣台灣漫畫及深化在地連結。

第19屆日本國際漫畫獎頒獎典禮預定於2026年3月舉辦。

