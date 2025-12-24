影／台東6.1地震造成體中校舍災損 台鐵列車暫停緊急應變

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
國立台東體中校舍因地震造成天花板掉落、管線破裂，其中現代五項隊4樓的擊劍館受創最嚴重。圖／讀者提供
國立台東體中校舍因地震造成天花板掉落、管線破裂，其中現代五項隊4樓的擊劍館受創最嚴重。圖／讀者提供

台東卑南鄉今天傍晚發生芮氏規模6.1地震，市區震感達4級，造成多處建築與交通受影響。國立台東體中校舍因地震造成天花板掉落、管線破裂，其中現代五項隊4樓的擊劍館受創最嚴重。

校方表示，該館在之前的楊柳颱風中，主體結構與器材設備已受損，礙於經費不足，學校只能動用微薄資金修繕破碎玻璃窗戶，無法徹底整修。此次地震讓原本脆弱的場館遭受進一步倒塌，器材設備毀損，雪上加霜。

校方強調，受損建築已立即封閉，學生及教職員暫時不進入危險區域，將待專業結構檢查後再決定修復計畫。學校也呼籲相關主管單位協助經費與修繕資源，以保障師生安全及運動訓練的持續性。

此外，地震也影響交通運行。台鐵關山至金崙站間因變電站跳電，列車暫停行駛。台鐵已成立一級應變小組，東區同步成立應變分組，並啟動公路接駁服務，保障旅客通行。工、電單位正全面巡查鐵路路線及電車線，預計於晚間9點前完成檢查，確保列車安全恢復運行。

國立台東體中校舍因地震造成天花板掉落、管線破裂，其中現代五項隊4樓的擊劍館受創最嚴重。圖／讀者提供
國立台東體中校舍因地震造成天花板掉落、管線破裂，其中現代五項隊4樓的擊劍館受創最嚴重。圖／讀者提供
國立台東體中校舍因地震造成天花板掉落、管線破裂，其中現代五項隊4樓的擊劍館受創最嚴重。圖／讀者提供
國立台東體中校舍因地震造成天花板掉落、管線破裂，其中現代五項隊4樓的擊劍館受創最嚴重。圖／讀者提供

