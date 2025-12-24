開車遇大地震「勿急煞」 內政部：減速停車留鑰匙後避難
台東卑南今天下午5時47分發生規模6.1地震，正值民眾下班時間，多縣市有感。內政部提醒，若在一般道路開車遇大地震，千萬不要急煞，應馬上「安全減速、開啟警示燈」，靠路邊停車，並留下車鑰匙和聯絡方式後避難。
根據中央氣象署最新資訊，今天下午5時47分發生芮氏規模6.1地震，地震深度11.9公里，震央位於台東縣政府北方10.1公里（位於台東縣卑南鄉），最大震度台東縣5弱。
內政部在社群網站臉書（Facebook）發文提醒，發生地震時，最重要的抗震3步驟就是趴下、掩護、穩住，先保護自己；也要留意後續可能餘震，並注意身旁是否有物品鬆動、掉落情形。
內政部表示，若大地震來臨時行駛在一般道路上，應靠右邊停車，使用收音機或手機蒐集災害資訊，留下車鑰匙和聯絡方式並攜帶駕照及行照進行避難；若在高速公路上，則應避免緊急煞車，先打開危險警告燈並減速，靠右停車，並遵循國道警察巡邏車的引導指示。
