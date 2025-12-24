影／平安夜地牛翻身 屏東某補習班學童反應迅速躲桌下避難

今傍晚5時47分全台各地發生有感地震，根據中央氣象署測報中心資料，震央位在台東縣政府北方約10.1公里的卑南鄉，地震深度11.9公里，芮氏規模6.1。屏東縣屏東市測得震度3級。屏東市一間補習班學童發現地震後，反應快速，立刻躲到桌子底下避難。

根據消防署網站提醒，地震發生時最重要是保護頭頸部避免受傷，立即採取「趴下、掩護、穩住」三步驟，確保自身安全。

這群補習班學童發現地震後，大家都很冷靜的趕緊迅速躲到桌子底下避難，大約半分鐘後，確認地震結束，才慢慢起身。 屏東市一間補習班學童發現地震後，反應快速，立刻躲到桌子底下避難。圖／讀者提供

