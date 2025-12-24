快訊

過度用3C白內障提早報到 清大教授新書教你趁早護眼

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
清大特聘教授周卓煇舉行《光、白內障與眼睛健康的真相》新書發表會。記者李珣瑛／攝影
清大特聘教授周卓煇舉行《光、白內障與眼睛健康的真相》新書發表會。記者李珣瑛／攝影

過度使用3C讓白內障提早報到、小四學童睡前滑手機竟然導致失眠！清大特聘教授周卓煇24日在新書《光、白內障與眼睛健康的真相》的發表會中，諄諄勸告現代人：白內障是可以預防的，在戶外宜戴帽、撐傘、配戴墨鏡，以抵擋陽光中的紫外線。在室內，則要避免眩光、強光與電腦的藍光。

商周總編輯程鳳儀說：「25年來，編輯過200百多本書；我會特別推薦這本書的原因是，這是唯一一本翻轉我長久以來認知的書；它告訴我、看書、閱讀、看稿、工作的時候，光線不是愈亮愈好；相反的，我們以為的亮，可能正持續不斷在傷害著眼睛與視力。」

臺灣大學醫學院附設醫院眼科部權威醫師葉伯廷指出：「臨床數據與流行病學觀察顯示，眼部病理狀態的罹患人數，正在持續增加；白內障的發病群體，已不再僅限於傳統因紫外線暴露累積較多的戶外工作者，例如農夫、漁夫、山友或高爾夫球選手等；目前，需要長時間進行近距離視覺作業（例如高強度電腦工作）的年輕族群，由於持續性的軸性眼軸增長與近視持續加深，可能導致水晶體的氧化壓力累積和結構改變，從而使早發性白內障的發生率，呈現顯著上升趨勢，也成為高風險群之一。」

葉伯廷建議，讀者參閱這本書或聆聽有聲版本。因為特定光譜範圍的光，如高能量的可見光（HEV），俗稱藍光，它們對於視網膜及水晶體潛在的光毒性危害，是直到2014年才被國際能源署（IEA）等機構逐步確認；由於缺乏足夠的公共衛生宣導和臨床教育推廣，多數民眾對此類視覺健康風險，尚未建立警覺，更遑論採取實證有效的防護策略；而周教授的這項研究成果，則系統性地提出了數項經優化驗證的視覺保護方案。

曙光女中校長，也是《光與健康協會》常務理事的魯和鳳說：「很喜愛這本書，因為它把複雜的光線知識用最生活化的方式呈現，讓學生、家長與一般讀者都能看懂，也能真正用在日常生活中；此外，書中刊載了一部分我們科探社與清大周教授、台大葉醫師將近十年的共同發現。」

漢民科技副董事長許金榮推薦指出，在照明科技快速演進的時代，如何在創新與健康之間取得平衡，是產業與社會共同面對的重要課題；周卓煇教授以清大深厚的學術研究為基礎，從專業角度揭示光對眼睛健康與白內障風險的真實影響；本書兼具學術深度與實務啟發，對政策制定、產業應用與全民視力健康均具有深遠意義。

陽明交大腦科所博士楊致遠醫師說，許多人仍以為白內障是老化的自然結果，卻忽略了光線品質與眼球老化速度密切相關；本書以科學證據釐清光線如何影響水晶體變化，同時提供具體而簡單的改善方向，對所有需要長時間使用3C的族群而言，非常具有參考性。

清大特聘教授周卓煇24日舉行《光、白內障與眼睛健康的真相》新書發表會。記者李珣瑛／攝影
清大特聘教授周卓煇24日舉行《光、白內障與眼睛健康的真相》新書發表會。記者李珣瑛／攝影

