銅管樂隊桃機快閃演出 桃勤耶誕應景打扮傳祝福

今天是平安夜，國家青年交響樂團銅管樂隊下午受邀快閃桃機，演奏包括多首耶誕歌曲、望春風及久石讓電影配樂，並送上應景糖果，桃園航勤公司也扮成耶誕老人送機傳遞祝福。

由義美吉盛公司與義美文教基金會主辦，桃園國際機場公司協辦的「聖誕樂語、新年夢響」，下午由國家交響樂團法國號演奏家黃任賢，帶領9名國家青年交響樂團銅管樂隊成員快閃演出。

演奏團隊先在第二航廈出境大廳演奏久石讓「千與千尋」、「龍貓」等電影配樂以及耶誕歌曲，隨後又前往捷運站出口演奏「望春風」與「夜來香」及校園民歌，吸引旅客駐足聆聽。

義美吉盛總經理詹成吉接受媒體聯訪表示，為了迎接耶誕節以及即將到來的2026年，同時慶祝桃機運量幾乎恢復到疫情前的人流，希望透過國家交響樂團改編與重新詮釋的演奏，讓不同世代聽眾都能在熟悉的旋律中享受美好共鳴，在歲末以音樂宴饗向國內外旅客傳遞平安溫暖的祝福。

桃園航勤股份有限公司說，近年持續推動轉型與創新，在董事長趙正宇帶領下，耶誕節規劃應景活動，將節慶元素融入地面勤務作業，耶誕節期間，在確保作業安全無虞前提下，員工扮成耶誕老人現身機坪，更駕駛裝飾成麋鹿的航機拖車送機，向機組員及乘客傳遞節日祝福。

