300名旅客滯留…台東6.1地震「變電站電力自動跳脫」 台鐵關山-金崙停駛

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台東今下午5時47分發生規模6.1地震，台鐵台東變電站電力自動跳脫，今晚6時起，台鐵關山-台東-金崙路線不通，目前停駛採公路接駁。聯合報系資料照
台東卑南鄉下午5時47分發生規模6.1地震，未來3天至7天可能發生規模5.5至6的餘震。台鐵台東變電站電力自動跳脫，今晚6時起，台鐵關山-台東-金崙路線不通，目前停駛採公路接駁，傳約有300名旅客滯留。

台鐵公司表示，台鐵遇到地震達3級、4級會啟動「降速慢行」及「路線巡查」作業，但遇到5級以上強度，變電站電力就會自動跳脫，列車停駛，以維護安全，目前台鐵人員正在巡檢，預估需2個小時才能恢復，若發現有災情，恢復時間將拉長。

公路部分，交通部公路局表示，台東今下午5時47分發生規模6.1地震，台縣卑南最大震度達到5弱，花蓮縣富里、屏東縣三地門等地最大震度達4級以上，公路局東、南區養護分局已立即派員巡查轄管省道路況，如有災情將盡速公布資訊。

