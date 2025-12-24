翠玉白菜即將返台 2026年2月故宮北院展出

快訊

中央社／ 台北24日電

故宮人氣國寶「翠玉白菜」前進捷克展期將劃下句點，故宮副院長余佩瑾今天預告，「翠玉白菜」會在2026年2月「滿血歸隊」至北院展出，而王羲之「快雪時晴帖」也將在明年展出。

⭐2025總回顧

「翠玉白菜」9月前進捷克國家博物館，為國立故宮博物院百年院慶寫下國際交流新里程碑。余佩瑾今天表示，2026年農曆新年期間，也就是2026年2月14日至22日，「翠玉白菜」就要回歸故宮北院展出，而「代班」的「翠玉小白菜」及「翠玉白菜花插」則要回庫房休息。

余佩瑾說，故宮與國際館所的交流合作不會因為百年院慶結束後而停下腳步，如同樣於2026年2月將在故宮南院登場的「地緣政治的國際萬象：十四至十九世紀的東亞世界」特展，希望呈現故宮與英國國家學術研究院（British Academy）的研究成果，並與日本、韓國、大英博物館借展相關展品與圖像。

銜接現行院慶大展「甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展」，北院現正展出蘇軾的「寒食帖」，余佩瑾說，「寒食帖」有天下第3行書之稱，而2026年1月14日起將在南院展出的顏真卿「祭姪文稿」則被稱為天下第2行書，而天下第1行書就是由「書聖」王羲之所作。

余佩瑾說，王羲之不僅作品備受關注，生平事蹟也受大家喜愛，因此故宮北院預計在2026年1月推出「蘭亭癖—九位醉心『蘭亭序』的帝王、權臣與文人雅士」，將呈現王羲之的「蘭亭集序」如何跨越時代備受追捧的歷程與故事。在「晉唐法書刻帖選萃」中也將展出王羲之的「快雪時晴帖」。

預期2026年夏天將迎來世界盃足球賽熱潮，故宮也規劃推出「體表『繪』—運動與表演的圖像」，呈現歷代畫家所繪寫的運動與表演景象，包含古代足球「蹴鞠」、騎射、舞蹈、遊藝等主題。

國立故宮博物院 翠玉白菜 北院

