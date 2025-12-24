聽新聞
台東6.1地震…台東監獄圍牆石塊崩落 民眾憂：犯人有逃脫風險？
今天傍晚5點47分，台東卑南鄉發生芮氏規模6.1地震，造成台東市區震感4級。地震過程中，矯正署台東監獄外牆出現部分石塊崩落情形，引起附近民眾關注與擔憂。
獄方表示，崩落的圍牆屬於老舊建築，並未連結到房舍或監舍整體結構，目前整體結構安全無虞，已派人清理石塊，確保周邊環境安全。監獄人員也強調，矯正作業與收容管理並未受到影響，囚犯仍在安全管控下。
然而，部分民眾對圍牆崩落仍感到不安。李姓居民說，「看到石塊掉落心裡很怕，擔心牆倒了，裡面的犯人會不會有逃脫風險？」另一位王姓居民也表示，雖然監獄說結構安全，但地震瞬間晃動，仍讓人心裡打鼓，「希望獄方能加強巡視，避免意外發生」。
地震後，警消及相關單位已巡查監獄周邊安全，確保周邊民眾及監獄運作不受影響。監獄表示，會持續監控結構狀況，並加強巡查，讓民眾安心。
縣府提醒民眾，居住或工作在地震頻繁區域，除了自身安全防護，也需關注周邊公共建築的安全狀況，確保餘震後不發生二次危害。
