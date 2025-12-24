聽新聞
0:00 / 0:00
地震前兆？台東地牛翻身「多地有感」 高雄民眾目擊天空絲狀雲層
台東今天傍晚5時47分發生有感地震，南部多地明顯感受到搖晃。地震發生前約一小時，高雄民眾目擊天空雲層出現明顯變化，呈現絲狀紋理，搭配夕陽映照，畫面格外特殊，時間點的巧合也引發關注。
⭐2025總回顧
讀者表示，今天下午4時47分左右，在高雄鳳山往西方方向拍攝夕陽時，注意到雲層形態與平時不同，「放大看會覺得那個雲很奇怪」，雲彩如棉糖絲，夕陽下被染成紅色，景象特殊充滿異象感，拍攝當下未聯想到地震，僅是單純記錄當時天空景象，沒想到一小時後就地震了。
針對民眾聯想「地震雲」和地震有關，氣象與地震專家長期指出，雲層形態與地震之間並無科學證據證實存在直接關聯，傍晚時分，因太陽高度角降低，陽光以斜射角度穿透雲層，加上中低層雲系交錯，容易形成絲狀、層次分明的雲貌，屬於常見的大氣光學現象。
目前地震無法透過雲象、天氣或單一自然現象進行預測，將地震與特殊雲層直接連結，容易造成不必要的恐慌。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言