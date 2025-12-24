地震前兆？台東地牛翻身「多地有感」 高雄民眾目擊天空絲狀雲層

台東今天傍晚5時47分發生有感地震，南部多地明顯感受到搖晃。地震發生前約一小時，高雄民眾目擊天空雲層出現明顯變化，呈現絲狀紋理，搭配夕陽映照，畫面格外特殊，時間點的巧合也引發關注。

讀者表示，今天下午4時47分左右，在高雄鳳山往西方方向拍攝夕陽時，注意到雲層形態與平時不同，「放大看會覺得那個雲很奇怪」，雲彩如棉糖絲，夕陽下被染成紅色，景象特殊充滿異象感，拍攝當下未聯想到地震，僅是單純記錄當時天空景象，沒想到一小時後就地震了。

針對民眾聯想「地震雲」和地震有關，氣象與地震專家長期指出，雲層形態與地震之間並無科學證據證實存在直接關聯，傍晚時分，因太陽高度角降低，陽光以斜射角度穿透雲層，加上中低層雲系交錯，容易形成絲狀、層次分明的雲貌，屬於常見的大氣光學現象。

目前地震無法透過雲象、天氣或單一自然現象進行預測，將地震與特殊雲層直接連結，容易造成不必要的恐慌。 台東地震前一小時，高雄民眾目擊天空絲狀雲層引聯想。圖／讀者提供 台東地震前一小時，高雄民眾目擊天空絲狀雲層引聯想。圖／讀者提供

