美容醫學手術具風險 醫師提醒民眾自保...術前要問「這一句」很關鍵

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
懷寧醫院院長戴念梓說，若涉及手術相關等應由醫師說明，並簽署手術同意書，提醒民眾術前應詢問醫師「手術由你親自開刀嗎？」，這時醫師應不會說謊，以確保自身手術權益。示意圖。本報資料照片
衛福部為了管理美容醫學手術，預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」（簡稱特管辦法），衛福部醫事司長劉越萍表示，「特管辦法」仍在部內討論，目前等待醫師公會全聯會最後建議，包括進修課程規畫多少小時等，最後期限為下周一，新制將於本月卅一日公告。家醫及急診科是否納入執行醫美手術的大外科專科？她說，「現在還沒有辦法講」，但會一併公告。

密醫是不能接受的。」劉越萍說，衛福部一定會讓民眾知道密醫，設下停損點，並讓民眾建立正確觀念，若進行抽脂手術前先看到諮詢師而非醫師，凸顯這醫療機構有問題；若醫師從事密醫行為將移送懲戒，最嚴重廢止醫師證書，希望醫師能愛惜羽毛，不要「劣幣驅除良幣」。

為防堵美容醫學手術不良行為，醫事司一定會打到痛點，遇到密醫就會移送檢調。劉越萍說，「有一些老鼠屎，讓美容醫學被汙名化」，若醫師被商業行為牽著走，沒有回到醫療本質，這不是衛福部樂見的；將加強管理美容醫學手術，讓有信譽的醫師能留下來。

劉越萍說，衛福部現已著手設置「友善查詢美容醫學專區」，預計明年一月中旬上路，包括美容醫學相關的微整形、手術等，都可以查詢是哪一位醫師執行及為何種專科等。

懷寧醫院院長戴念梓說，坊間診所確實常有諮詢師先行諮詢，但為詢問病人基本資料，若涉及手術相關等應由醫師說明，並簽署手術同意書，提醒民眾術前應詢問醫師「手術由你親自開刀嗎？」，這時醫師應不會說謊，確保自身手術權益。

專長減重手術、台北醫學大學附設醫院副院長王偉說，抽脂手術屬美容醫學項目，由整形外科醫師執行較安全無虞，民眾術前應透過「醫病共享決策」與醫師充分溝通，提醒民眾術前應謹慎，有疑慮時應詢問第二意見，因任何手術都可能大意產生不可收拾的後果，術前務必三思。

王偉說，抽脂為純粹美容醫學手術且有風險，現在已有非侵入性溶脂治療，或單純控制飲食、運動等多種方式，病人為顧及自己的手術安全，也應負起一定的責任。

手術 醫師 醫學 衛福部 密醫

