台東規模6.1地震 氣象署提醒：未來3至7天恐有規模6餘震

中央氣象署發布114153號地震報告，台東卑南鄉下午5時47分發生規模6.1地震，地震深度11.9公里，屬於極淺層地震，最大震度5級，其中台東卑南鄉最大震度達5弱。氣象署地震測報中心主任吳健富表示，未來3天至7天可能發生規模5.5至6的餘震。

各地最大震度為台東卑南5弱，台東、花蓮、屏東4級，高雄、南投、台南、嘉義縣市、雲林、彰化3級，台中、苗栗、宜蘭、新竹縣市、桃園、新北、台北2級，澎湖1級。吳健富表示，除基隆、金門、馬祖地區外，全台各地民眾只要手機正常可接受訊息，都會收到國家級警報。

吳健富說，本次國家級警報分3報發送，第1報預估地震規模為5.9，以舊有的標準，也就是地震規模達到5.0、震度4級標準來發布，地震發生8.3秒後，就針對台東發布國家級警報。

第二報預估地震規模為6.4地震，地震發生後8.7秒，針對宜蘭、新竹縣市、苗栗、彰化、南投、台北、新北、台中、桃園發布國家級警報；第三報初估規模6.6，以去年9月1日發布規模達6.5、震度3級標準來發布，地震發生後9.2秒，針對雲林、嘉義縣市、高雄、台南發布國家級警報。

以本起地震震央位置來看，看過去自1990年統計至迄今的歷史地震，吳健富指出，發現2006年4月1日規模6.23地震最大，地震深度僅7.2，屬於極淺層或淺層地震。

吳健富表示，台北由於盆地效應及大樓較多的關係較有感，高樓層民眾也會覺得搖晃較大。針對各級搖晃秒數，最大震度的台東卑南鄉達5弱，搖晃1秒；4級台東搖晃14秒、富里8秒、山地門2秒；3級高雄搖晃15秒，且高雄多高樓大廈，感受較為明顯，屏東也搖晃12秒。

吳健富指出，初步研判這起地震為獨立事件，該地區為菲律賓海板塊及歐亞大陸板塊在台灣東部碰撞帶，為2個板塊擠壓所致，台灣有70％地震都發生在這地，提醒民眾未來3天至1周不排除有規模5.5至6的餘震。

