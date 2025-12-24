台東6.1地震「高雄捷運、輕軌一度停駛」 列車清車檢查全線軌道

根據中央氣象署最新資訊，今天下午5時47分發生芮氏規模6.1地震，地震深度11.9公里，震央位於台東縣政府北方10.1公里（位於台東縣卑南鄉），最大震度台東縣5弱。高雄捷運、輕軌均在地震當下停駛，月台上列車讓乘客全數下車，站間列車則慢速行駛，進站後清車，後續由空車做巡邏檢視軌道狀況。輕軌和捷運分別在6點4分和6點19分恢復正常營運，無任何設備損壞或人員傷亡。

高雄捷運公司表示，捷運在地震當下，全線列車暫停行駛5分鐘，已位在月台的列車會清車，站間列車則待站長確認月台軌道狀況後，列車慢速巡視進站清車；列車進站清車後，後續安排空車列車慢速巡視軌道。輕軌在當下地震當下也依指示全線列車立即停車，月台列車清車，站間列車也改以限速20KPH行駛並檢視軌道，到下一站後進行清車作業。

高雄捷運公司表示，輕軌完成清車作業後，會由空車做車巡作業（非載客車），以20KPH行駛並檢視軌道，確認營運路線均被檢視完成後，恢復正常運轉。輕軌跟捷運分別在18:04跟18:19恢復正常營運，無任何設備損壞或人員傷亡。

陳其邁在地震後緊急發文，「地震！您還好嗎？請報個平安」，他也說，高雄市政府已請各公所、消防局、警察局回報狀況，並通知各機關查報災情，目前皆未受影響。若有任何災情，請撥打1999通報，將會密切注意狀況。

