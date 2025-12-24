明耶誕節愈晚愈冷「低溫下探10度」 跨年台北101煙火恐伴細雨

今晚東北季風增強、水氣增加，明後2天大陸冷氣團來襲，北部、宜蘭愈晚愈冷，最低溫下探10度，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周六短暫回溫，但下周二再有另一波東北季風南下，跨年夜北部、東部轉為濕涼的天氣，台北101煙火恐伴隨細雨，元旦北東雲層厚恐難見曙光。

曾昭誠說，今晚東北季風增強，水氣增加，周四、周五（25、26日）受到大陸冷氣團影響，中部以北、宜花明顯轉冷，其他地區早晚也感受偏冷。

明（25日）是耶誕節，北部、宜蘭愈晚愈冷，清晨約20度，明天中午溫度就降到15、16度，最冷時間點為周四至周五清晨，中部以北、宜蘭低溫僅13至15度，空曠地區再降1至2度，各地明晚過後明顯轉冷。

周五（26日）白天各地感受偏冷，北部、宜蘭整天溫度約13至16度，中南部、台東17至21度；周六至下周一（27至29日）溫度逐漸回暖，尤其下周一是未來1周天氣最好的一天，各地溫度回升到22至25度。

下周二、下周三（30、31日）跨年前後，有另一波東北季風增強，北部、宜蘭溫度略降，但降溫幅度不明顯。

降雨部分，曾昭誠指出，明天北部、東半部、恆春有降雨，中南部山區有零星降雨，其中桃園以北、宜蘭有較大雨勢。

周六、周日冷氣團減弱，降雨且逐漸趨緩，僅桃園以北、東半部、恆春半島有局部降雨，新竹以南多雲到晴；周日新竹以南山區有零星降雨。

下周一是未來1周天氣最好的一天，各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島有局部短暫降雨，基隆北海岸、大台北山區有零星降雨。

下周二、下周三另一波東北季風增強，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

曾昭誠表示，跨年前後受到東北季風影響，因此北部、東半部、恆春雲多，降雨機率也高，以台北101跨年煙火來看，會有飄雨的機會，另北部、東半部雲量也多，因此元旦曙光也難見。

另外，曾昭誠也提及，明、後天中部及東半部3000公尺以上高山、北部及宜蘭2000公尺以上高山有降雪機率；周六中部以北、宜花3000公尺以上高山也有零星降雪。

