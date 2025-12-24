聽新聞
平安夜不平靜！台東6.1地震民眾驚恐不已 火車暫停駛、貨架物品掉落
今天傍晚5點47分05秒，台東縣卑南鄉發生芮氏規模6.1地震，震源深度約11.9公里，震央位於台東縣政府北方約10.1公里。卑南鄉最大震度達5弱，台東市區震感為4級。地震發生後，不少超商門市貨架物品掉落，民眾受到驚嚇，列車運行也受影響，台東火車站表示，沿線軌道需檢查安全，因此暫時停駛，目前旅客暫留月台。
地震發生時，台東市新成街一棟公寓大樓5樓傳出瓦斯外洩，消防局立即派出消防車及人員到現場處理，所幸未傳出災情或人員傷亡。
現場民眾表示，地震突如其來，心情十分緊張。林姓市民說：「當下房子晃動很厲害，我手都不敢離開扶手，心臟狂跳，真的嚇壞了」。
另一位張姓市民說，「超商裡的飲料瓶全倒在地上，我整個人都傻了，不知道該往哪裡躲」。同時，王姓民眾也表示，火車暫停行駛讓他心裡更緊張，大家都聚在月台上互相確認安全，心裡真的很怕。
台東縣消防局立即出動巡查各地受災情況，目前尚未傳出重大傷亡或建築倒塌事故。
地震發生後，縣政府呼籲民眾保持冷靜，檢查居家及工作場所安全，並避免靠近高風險建築或山坡地區。交通部台東運務段則指出，台東至各主要車站的列車運行將視檢查結果陸續恢復，請旅客耐心等待。
