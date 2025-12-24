快訊

明耶誕節愈晚愈冷「低溫下探10度」 跨年台北101煙火恐伴細雨

揭1219事件凶嫌灰暗過往 疑胞兄親筆信致敬余母：謝謝您將英雄帶來世上

300名旅客滯留…台東6.1地震「變電站電力自動跳脫」 台鐵關山-金崙停駛

台東卑南規模6.1地震 中捷一度駐停降速巡檢

中央社／ 台中24日電
台中捷運。圖／台中市政府提供
台中捷運。圖／台中市政府提供

根據中央氣象署資訊，台東縣卑南鄉今天下午5時47分發生芮氏規模6.1地震。地震發生後，台中捷運列車一度暫停月台，目前已降速持續巡檢，後續若無異狀將恢復正常運行。

⭐2025總回顧

根據中央氣象署資訊，今天下午5時47分發生芮氏規模6.1地震，地震深度11.9公里，震央位於台東縣政府北方10.1公里（位於台東縣卑南鄉），最大震度台東縣5弱。

台中捷運公司告訴中央社記者，行控中心今天下午5時47分接獲地震通報，列車先暫停月台，接著降速巡檢，待確認無異狀後，將恢復正常運行。

台中市消防局表示，地震震度台中霧峰2級、台中市2級，消防局指揮中心及各大隊目前未接獲相關災情通報，將持續密切注意地震狀況。

地震 台中捷運 台東

延伸閱讀

台東地區發生地震 台北超有感…蔣萬安臉書秒傳謹記「3步驟」

JR東日本籲勿在月台錄音錄影 盼防止危險事故

中捷3天2故障 市府：初判電力設備異常

北捷砍人陰影籠罩！中捷3天2故障 電力異常突停駛乘客恐慌

相關新聞

300名旅客滯留…台東6.1地震「變電站電力自動跳脫」 台鐵關山-金崙停駛

台東卑南鄉下午5時47分發生規模6.1地震，未來3天至7天可能發生規模5.5至6的餘震。台鐵台東變電站電力自動跳脫，今晚...

台東規模6.1地震 氣象署提醒：未來3至7天恐有規模6餘震

中央氣象署發布114153號地震報告，台東卑南鄉下午5時47分發生規模6.1地震，地震深度11.9公里，屬於極淺層地震，...

明耶誕節愈晚愈冷「低溫下探10度」 跨年台北101煙火恐伴細雨

今晚東北季風增強、水氣增加，明後2天大陸冷氣團來襲，北部、宜蘭愈晚愈冷，最低溫下探10度，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周...

長榮航空台北-洛杉磯航班訊號異常 轉降大阪關西機場

長榮航空1架台北飛往洛杉磯的BR006航班（波音777-300ER），今上午11時9分從桃園機場起飛，航程中疑發生引擎故...

最大震度5弱！台東發生規模6.1地震 氣象署18:30記者會說明

中央氣象署發布114地震報告，台東卑南鄉下午5時47分發生規模6.1地震，地震深度11.9公里，屬於極淺層地震，最大震度...

台東高雄地牛翻身 高雄警：搖很大嚇死人

台東、高雄今天傍晚5時47分發生有感地震，國家警報發出後，高雄地區劇烈搖晃，消防局正注意有否災情傳出。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。