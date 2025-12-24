台東卑南規模6.1地震 中捷一度駐停降速巡檢
根據中央氣象署資訊，台東縣卑南鄉今天下午5時47分發生芮氏規模6.1地震。地震發生後，台中捷運列車一度暫停月台，目前已降速持續巡檢，後續若無異狀將恢復正常運行。
⭐2025總回顧
根據中央氣象署資訊，今天下午5時47分發生芮氏規模6.1地震，地震深度11.9公里，震央位於台東縣政府北方10.1公里（位於台東縣卑南鄉），最大震度台東縣5弱。
台中捷運公司告訴中央社記者，行控中心今天下午5時47分接獲地震通報，列車先暫停月台，接著降速巡檢，待確認無異狀後，將恢復正常運行。
台中市消防局表示，地震震度台中霧峰2級、台中市2級，消防局指揮中心及各大隊目前未接獲相關災情通報，將持續密切注意地震狀況。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言