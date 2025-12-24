台東卑南規模6.1震全台有感 網友驚呼「連地震也出來過平安夜」
今天傍晚5時47分發生芮氏規模6.1有感地震，震央位於台東縣卑南鄉，即在台東縣政府北方10.1公里處，地震深度僅11.9公里，屬於極淺層地震。這起地震全台有感，最大震度出現在台東縣卑南鄉，達到5弱等級，嘉義縣、市最大震度3級，尚未傳出災情。
這場突如其來的地震適逢平安夜前夕，在嘉義地區雖然震度3級，但相當有感，不少網友紛紛在社群平台上留言表示「地震好大」、「妖獸」、「好久」、「搖啊搖」，也有人驚呼「阿娘喂~」、「搖很久」，甚至有網友感嘆「連地震也出來過平安夜了」、「暈了暈了」。
