屏東縣民眾搭電梯時突遇地震 電梯開門後狂奔
今天傍晚5時47分發生全台各地發生有感地震，位置在台東縣政府北方10.1公里位於台東縣卑南鄉，地震深度11.9公里，芮氏規模6.1，屏東縣屏東市的震度3級，屏東縣有民眾當時在電梯裡，手機突然大響，感受到電梯晃動，電梯到1樓，隨即跟狗狗狂奔跑出，真是嚇壞了。
屏東縣長周春米也在社群發文提醒，「地震！請大家報平安！」，消防局各分隊已啟動各鄉鎮全面查報！屏東縣消防局表示，目前未有災情傳出。
屏東縣最大震度，屏東縣三地門鄉4級、屏東縣屏東市3級。
