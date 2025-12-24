長榮航空台北-洛杉磯航班訊號異常 轉降大阪關西機場

長榮航空1架台北飛往洛杉磯的BR006航班（波音777-300ER），今上午11時9分從桃園機場起飛，航程中疑發生引擎故障，轉降大阪關西機場。長榮航空表示，航行中因出現異常訊號轉降，已調派同機型航機前往載運旅客。

長榮航空指出，今天BR06桃園前往洛杉磯航班，航行中因出現異常訊號，基於安全考量轉降關西國際機場進行檢修，已調派同機型航機前往大阪載運旅客，預計今天台北時間晚間7時出發，旅客等候期間也提供餐券，造成旅客不便之處，深感抱歉。

