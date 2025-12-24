楊力州為紙風車拍紀錄片 看見「種樹者」精神

紙風車368兒童藝術工程到2026年正式邁入20周年，將推出由金馬獎紀錄片導演楊力州拍攝的紙風車工程紀錄片，楊力州表示，籌備兩年、拍攝五年，「我看見紙風車如種樹者的精神。」

楊力州今天在記者會上表示，他是導演，同時也是一位父親，「我帶著我的孩子去看紙風車演出時，我純粹只是一個觀眾；等到紀錄片開始籌備之時，切入點一直讓我苦惱。」

沉澱多時，楊力州在巡迴拍攝的過程中思考到，拍紀錄片真正的影響力，往往不是在鏡頭開著的時候發生，而是在關掉鏡頭之後，「我開始從這個角度去尋找能夠呈現的角色與故事。」

最讓楊力州感動的是「後山天使」台東基督教醫院創辦人譚維義（Frank Dennis）的故事，「我看了4次演出，每次看每次哭。」

楊力州說，在台灣曾經那麼困難的年代，有人像譚維義這樣願意挺身而出、彼此扶持，「現在守護台灣孩子的責任，在我們自己身上，紙風車就是在做這件事，就是種樹。」

楊力州說，這個世界上有很多人在砍樹，「但紙風車不停地種樹，因為只有這樣，台灣未來的樣子才會不一樣。這也成為紀錄片非常重要的核心。」

楊力州說，在孩子可能還不知道什麼是藝術的時候，紙風車已經先走到他的身旁，讓他碰觸到了藝術，「這件事情對我來說，非常觸動。」紙風車最重要的事情不是要培養藝術家，而是在孩子們的心裡，種下一顆藝術的種子，「台灣之所以不平凡，是因為有很多默默努力的人，而紙風車絕對是其中燦爛一頁。」

「紙風車368兒童藝術工程紀錄片」全長約40分鐘，將在明年1月24日紙風車368兒童藝術工程20週年特別演出時進行首映，地點在北藝中心大劇院。

