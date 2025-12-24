楊力州為紙風車拍紀錄片 看見「種樹者」精神

快訊

中央社／ 台北24日電
紙風車劇團2026年1月24日將在台北表演藝術中心推出紙風車368兒童藝術工程20週年特別演出，紀錄片導演楊力州（2排左2起）、紙風車文教基金會創意顧問吳靜吉及董事長陳進財等人一同邀請觀眾共襄盛舉。中央社
紙風車劇團2026年1月24日將在台北表演藝術中心推出紙風車368兒童藝術工程20週年特別演出，紀錄片導演楊力州（2排左2起）、紙風車文教基金會創意顧問吳靜吉及董事長陳進財等人一同邀請觀眾共襄盛舉。中央社

紙風車368兒童藝術工程到2026年正式邁入20周年，將推出由金馬獎紀錄片導演楊力州拍攝的紙風車工程紀錄片，楊力州表示，籌備兩年、拍攝五年，「我看見紙風車如種樹者的精神。」

楊力州今天在記者會上表示，他是導演，同時也是一位父親，「我帶著我的孩子去看紙風車演出時，我純粹只是一個觀眾；等到紀錄片開始籌備之時，切入點一直讓我苦惱。」

沉澱多時，楊力州在巡迴拍攝的過程中思考到，拍紀錄片真正的影響力，往往不是在鏡頭開著的時候發生，而是在關掉鏡頭之後，「我開始從這個角度去尋找能夠呈現的角色與故事。」

最讓楊力州感動的是「後山天使」台東基督教醫院創辦人譚維義（Frank Dennis）的故事，「我看了4次演出，每次看每次哭。」

楊力州說，在台灣曾經那麼困難的年代，有人像譚維義這樣願意挺身而出、彼此扶持，「現在守護台灣孩子的責任，在我們自己身上，紙風車就是在做這件事，就是種樹。」

楊力州說，這個世界上有很多人在砍樹，「但紙風車不停地種樹，因為只有這樣，台灣未來的樣子才會不一樣。這也成為紀錄片非常重要的核心。」

楊力州說，在孩子可能還不知道什麼是藝術的時候，紙風車已經先走到他的身旁，讓他碰觸到了藝術，「這件事情對我來說，非常觸動。」紙風車最重要的事情不是要培養藝術家，而是在孩子們的心裡，種下一顆藝術的種子，「台灣之所以不平凡，是因為有很多默默努力的人，而紙風車絕對是其中燦爛一頁。」

「紙風車368兒童藝術工程紀錄片」全長約40分鐘，將在明年1月24日紙風車368兒童藝術工程20週年特別演出時進行首映，地點在北藝中心大劇院。

