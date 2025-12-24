快訊

台東高雄地牛翻身 高雄警：搖很大嚇死人

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄今天傍晚5時47分發生地震，國家警報先地震發布。記者林保光／攝影
高雄今天傍晚5時47分發生地震，國家警報先地震發布。記者林保光／攝影

台東、高雄今天傍晚5時47分發生有感地震，國家警報發出後，高雄地區劇烈搖晃，消防局正注意有否災情傳出。

高雄地震搖晃約半分鐘，引起驚慌，正在辦公的員警直大叫「搖很大，很大，嚇死人」。消防局表示，目前暫無災情傳出。

地震 台東

