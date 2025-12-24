快訊

地牛不平靜！高雄地震有感搖晃半分鐘 辦公員警大叫：搖很大嚇死人

最大震度5弱！台東發生規模6.1地震 氣象署18:30記者會說明

國家級警報響！17:47台東地區發生規模6.1有感地震 最大震度5弱

寒冬送暖不缺席 創世文山籲支持「寒士吃飽30」

中央社／ 台北24日電

「被溫柔對待，也把溫柔回報給需要的人。」創世基金會文山分院今天表示，在慶祝耶誕佳節的同時，盼民眾支持「寒士吃飽30送禮到家」，為植物人家庭及弱勢族群寒冬送暖。

⭐2025總回顧

創世基金會文山分院今天舉辦耶誕關懷活動，同棟的莛苑康復之家住民特別現身，身著耶誕裝扮，現場傳出充滿節慶氣氛的歌聲。活動尾聲，莛苑住民還致贈手作耶誕卡片，將關懷化為實際行動。

「被溫柔對待，也把溫柔回報給需要的人。」莛苑康復之家主任黃曉婷表示，住民是需要被照護的一群人，在專業團隊長期陪伴及復健訓練下，努力回到生活正軌。住民今年多次受邀參與包肉粽、月餅及搓湯圓活動，這次以歌聲表達感謝之情，用行動傳遞善的循環，盼讓社會更加溫暖。

創世基金會文山分院院長邱濋浠表示，莛苑住民此次的舞蹈表演與歌唱演出，是「弱勢助弱勢」的最佳寫照。莛苑住民以行動告訴社會，有愛就有力量。創世呼籲，在慶祝耶誕佳節的同時，別忘了社會上有許多弱勢家庭，正等待著一份寒冬中的溫暖。

創世基金會第36屆「寒士吃飽30送禮到家」將於明年2月2日至13日全台同步展開，由工作人員與義工親送7道年菜佳餚的祝福年禮與紅包到植物人家庭及弱勢族群手中。每份年禮新台幣800元、紅包600元，盼社會各界以行動支持，讓弱勢迎接一個溫暖的好年。

紅包 植物人 復健 義工 弱勢家庭

延伸閱讀

嘉縣興中國小耶誕美展登場 藝術與雙語交織校園感動

鏟子不再只是救災工具 光復藝術家將「遺鏟」編進耶誕祝福

耶誕、元旦連假登山風險高 玉管處籲備妥冰爪保暖裝備、安全優先

耶誕媽祖婆解凍！瑪麗亞凱莉「告示牌百週冠軍」史上唯一神蹟達成 重返女王寶座氣勢滿分

相關新聞

明耶誕節愈晚愈冷「低溫下探10度」 跨年台北101煙火恐伴細雨

今晚東北季風增強、水氣增加，明後2天大陸冷氣團來襲，北部、宜蘭愈晚愈冷，最低溫下探10度，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周...

長榮航空台北-洛杉磯航班訊號異常 轉降大阪關西機場

長榮航空1架台北飛往洛杉磯的BR006航班（波音777-300ER），今上午11時9分從桃園機場起飛，航程中疑發生引擎故...

最大震度5弱！台東發生規模6.1地震 氣象署18:30記者會說明

中央氣象署發布114地震報告，台東卑南鄉下午5時47分發生規模6.1地震，地震深度11.9公里，屬於極淺層地震，最大震度...

國家警報響！17：47台東地區發生有感地震 台北超有感

國家警報指出，今下午5時47分台東地區發生有感地震

「要出人命了！」胸腔醫指氣喘急救藥退出台灣 原廠澄清：全球停產

胸腔科醫師蘇一峰在臉書貼文指，2種德國原廠氣喘隨身攜帶急救藥物，一瓶健保僅支付130元，藥廠決定退出台灣，「這次要出人命...

旅行社恐損失上百萬…菲律賓航空無預警停飛長灘島 觀光署、品保協調補救方案

菲律賓皇家航空無預警宣布停飛2026年1月4日後長灘島航線，預估影響4000名旅客，交通部觀光署表示，目前旅行社正與旅客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。