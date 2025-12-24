快訊

最大震度5弱！台東發生規模6.1地震 氣象署18:30記者會說明

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台東卑南鄉下午5時47分發生規模6.1地震。圖／中央氣象署提供
台東卑南鄉下午5時47分發生規模6.1地震。圖／中央氣象署提供

中央氣象署發布114地震報告，台東卑南鄉下午5時47分發生規模6.1地震，地震深度11.9公里，屬於極淺層地震，最大震度5級。

各地最大震度為台東卑南5弱，台東、花蓮、屏東4級，高雄、南投、台南、嘉義縣市、雲林、彰化3級，台中、苗栗、宜蘭、新竹縣市、桃園、新北、台北2級，澎湖1級。氣象署地震測報中心主任吳健富將於晚間6時30分召開記者會說明。

