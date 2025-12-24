快訊

地牛不平靜！高雄地震有感搖晃半分鐘 辦公員警大叫：搖很大嚇死人

最大震度5弱！台東發生規模6.1地震 氣象署18:30記者會說明

國家級警報響！17:47台東地區發生規模6.1有感地震 最大震度5弱

聽新聞
0:00 / 0:00

「要出人命了！」胸腔醫指氣喘急救藥退出台灣 原廠澄清：全球停產

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
胸腔科醫師蘇一峰在臉書貼文指，2種德國原廠氣喘隨身攜帶急救藥物，一瓶健保僅支付130元，藥廠決定退出台灣，「這次要出人命了。」圖／擷取自臉書
胸腔科醫師蘇一峰在臉書貼文指，2種德國原廠氣喘隨身攜帶急救藥物，一瓶健保僅支付130元，藥廠決定退出台灣，「這次要出人命了。」圖／擷取自臉書

胸腔科醫師蘇一峰在臉書貼文指，2種德國原廠氣喘隨身攜帶急救藥物，一瓶健保僅支付130元，藥廠決定退出台灣，「這次要出人命了。」衛福部食藥署回應，共2項藥品因業者商業決策及配合環境永續發展相關法規而停止生產，其適應症包括支氣管氣喘、阻塞性支氣管炎、慢性支氣管炎、氣腫和伴支氣管痙攣肺支氣管障害，現行相同機轉藥物至少另有3張許可證，無臨床缺藥疑慮。

⭐2025總回顧

這兩項藥品原廠，台灣百靈佳殷格翰股份有限公司指出，本次停產為全球性，而非基於我國情況，身為研發導向的國際藥廠，該公司將病患需求與環境永續視為核心使命，為符合美國、加拿大、歐盟等法規指引、及符合台灣永續發展目標，為避免推進劑氣體排放導致碳足跡增加，決議全球逐步停止生產傳統加壓定量吸入器類產品。

台灣百靈佳殷格翰股份有限公司指出，為確保醫療團隊與患者有充足時間討論治療方案，並平穩轉換至相關替代藥品，已於112年1月31日發文通知食藥署，提前於法規規定公告時程通報，產品預計最後一批輸台到貨日為2026年9月，「我們會按照台灣法規規定時程通報進度，將持續深耕台灣市場，履行守護大眾健康的長期承諾。」

食藥署指出，這2項急救用氣喘藥品為「備勞喘100微公克定量噴霧液（衛署藥輸字第023074號）」、「備喘全定量噴霧液”德國廠"（衛署藥輸字第023473號）」，成分為Fenoterol及Fenoterol+Ipratropium，適應症皆為下列支氣管痙攣疾患之預防和治療：支氣管氣喘、阻塞性支氣管炎、慢性支氣管炎、氣腫和伴支氣管痙攣之肺支氣管障害，皆非屬藥事法公告的「必要藥品」。

食藥署指，前述藥品許可證持有者台灣百靈佳殷格翰股份有限公司曾於112年7月31日函文食藥署，表示因總公司商業決策及配合環境永續發展法規等策略考量，將全面停止生產該等藥品，預計於115年7月完成最後輸入規劃後停止供應，國內尚有其他成分同藥理機轉口腔吸入劑藥品許可證至少3張，目前皆正常供應，且食藥署已協調相關藥商協助增加供應量能，滿足臨床需求。

支氣管 藥品 食藥署 氣喘

延伸閱讀

感染症用藥「達比黴素注射劑」混入玻璃碎片 食藥署要求回收逾2.7萬瓶

亞培連續血糖監測斷訊…全球至少釀7死 食藥署清查：國內無同型號產品

完整名單／知名化妝品牌NARS也摻蘇丹紅 食藥署再揪4批問題原料：恐還有漏網之魚

全聯台灣鯛案竟是實驗室疏失 食藥署派員：檢視改善方案是否有效

相關新聞

長榮航空台北-洛杉磯航班訊號異常 轉降大阪關西機場

長榮航空1架台北飛往洛杉磯的BR006航班（波音777-300ER），今上午11時9分從桃園機場起飛，航程中疑發生引擎故...

最大震度5弱！台東發生規模6.1地震 氣象署18:30記者會說明

中央氣象署發布114地震報告，台東卑南鄉下午5時47分發生規模6.1地震，地震深度11.9公里，屬於極淺層地震，最大震度...

國家警報響！17：47台東地區發生有感地震 台北超有感

國家警報指出，今下午5時47分台東地區發生有感地震

「要出人命了！」胸腔醫指氣喘急救藥退出台灣 原廠澄清：全球停產

胸腔科醫師蘇一峰在臉書貼文指，2種德國原廠氣喘隨身攜帶急救藥物，一瓶健保僅支付130元，藥廠決定退出台灣，「這次要出人命...

旅行社恐損失上百萬…菲律賓航空無預警停飛長灘島 觀光署、品保協調補救方案

菲律賓皇家航空無預警宣布停飛2026年1月4日後長灘島航線，預估影響4000名旅客，交通部觀光署表示，目前旅行社正與旅客...

孩子高燒持續一周 醫揭「百變怪病毒」4大型態：酒精殺不死

近期不少家長發現家中寶貝高燒不退，吃藥後體溫仍反覆衝破39度，這可能是有著「燒久姬」稱號的腺病毒在作祟。兒童感染科醫師顏俊宇近日在臉書發文示警，指出腺病毒正如其名，發燒期可長達一周，且臨床症狀千變萬化，宛如「病毒界的百變怪」，不僅讓病童受苦，更讓照顧的家長身心俱疲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。