快訊

地牛不平靜！高雄地震有感搖晃半分鐘 辦公員警大叫：搖很大嚇死人

最大震度5弱！台東發生規模6.1地震 氣象署18:30記者會說明

國家級警報響！17:47台東地區發生規模6.1有感地震 最大震度5弱

聽新聞
0:00 / 0:00

長輩發燒、感染要送急診嗎？ 95歲老翁靠「在宅急症照護」免奔波住院

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
三總「在宅急症照護團隊」因應高齡化挑戰，讓病患能在熟悉且安心的家庭環境中，接受等同住院品質的醫療照護。記者廖靜清／攝影
三總「在宅急症照護團隊」因應高齡化挑戰，讓病患能在熟悉且安心的家庭環境中，接受等同住院品質的醫療照護。記者廖靜清／攝影

95歲的廖姓爺爺，因出現血尿、尿液混濁有褐色分泌物，出現全身倦怠、意識模糊等狀況，因原本有申請居家照護，經評估後，接受在宅急症照護試辦計畫。團隊醫師、護理師到宅訪視後，給予抗生素治療，5天即明顯改善，白天不再嗜睡，精神狀況及意識變得更加清楚。

⭐2025總回顧

三總社區護理中心主任黃品瑄表示，廖爺爺符合健保署在今年7月1日推動「在宅急症照護試辦計畫」，其適用對象包括經醫師評估為肺炎、尿路感染、蜂窩性組織炎等三類族群，只需使用抗生素、無需進加護病房治療者，可原地接受住院服務。

「在宅急症照護提供住院的替代服務，可減少因急性問題往返醫院，也減少住院交叉感染的風險。」黃品瑄指出，透過在宅急症模式，不便就醫的長輩免於往返醫院奔波，透過跨專業團隊的合作，讓醫療延伸到家中，長輩在熟悉的環境中獲得即時、安心的照護，實現在地老化

根據國發會人口推估資料顯示，台灣65歲以上人口已超過20%，正式進入超高齡社會。黃品瑄說，台灣85%老人屬於健康、亞健康群族，但人口老化帶來的慢性病與急性症狀照護需求日益增加，傳統住院模式不僅造成醫療體系負荷，也增加長者感染及失能風險。

在宅急症照護又稱「在宅住院」（Hospital at Home），醫護團隊到民眾住處提供與醫療院所一樣的治療，除了治病，也幫助提升或回復生活品質。黃品瑄說，居家護理團隊出任務時，每個人都會提著一咖數公斤重的皮箱，包括各項醫療物品、視訊及生理監測設備等，因應各種突發狀況。

「在宅急症照護試辦計畫」開放遠距通訊診療，藉由跨專業團隊合作與數位醫療支援，提供病患居家急症醫療服務，整合醫師、護理師、藥師及居家護理團隊，達到「醫療不離家、品質不打折」。黃品瑄表示，三總結合遠距科技與居家護理網絡，打造可持續的社區整合醫療模式，守護健康不中斷。

居家護理團隊出任務時，會提著一咖裝滿各醫療器材、數公斤重的皮箱，因應各突發狀況。記者廖靜清／攝影
居家護理團隊出任務時，會提著一咖裝滿各醫療器材、數公斤重的皮箱，因應各突發狀況。記者廖靜清／攝影

醫師 老化 抗生素 長輩

延伸閱讀

感冒別再要求開抗生素！不只殺不了病毒 醫揭2嚴重後果：日後無藥可醫

醫美診所護理師執行抽脂手術 立委呼籲衛福部嚴管

嘉義醫院智慧監測助攻居家急症 93例完治成效亮眼

嘉基獲台南宮廟捐可攜式X光機 提升照護偏遠醫療

相關新聞

明耶誕節愈晚愈冷「低溫下探10度」 跨年台北101煙火恐伴細雨

今晚東北季風增強、水氣增加，明後2天大陸冷氣團來襲，北部、宜蘭愈晚愈冷，最低溫下探10度，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周...

長榮航空台北-洛杉磯航班訊號異常 轉降大阪關西機場

長榮航空1架台北飛往洛杉磯的BR006航班（波音777-300ER），今上午11時9分從桃園機場起飛，航程中疑發生引擎故...

最大震度5弱！台東發生規模6.1地震 氣象署18:30記者會說明

中央氣象署發布114地震報告，台東卑南鄉下午5時47分發生規模6.1地震，地震深度11.9公里，屬於極淺層地震，最大震度...

國家警報響！17：47台東地區發生有感地震 台北超有感

國家警報指出，今下午5時47分台東地區發生有感地震

「要出人命了！」胸腔醫指氣喘急救藥退出台灣 原廠澄清：全球停產

胸腔科醫師蘇一峰在臉書貼文指，2種德國原廠氣喘隨身攜帶急救藥物，一瓶健保僅支付130元，藥廠決定退出台灣，「這次要出人命...

旅行社恐損失上百萬…菲律賓航空無預警停飛長灘島 觀光署、品保協調補救方案

菲律賓皇家航空無預警宣布停飛2026年1月4日後長灘島航線，預估影響4000名旅客，交通部觀光署表示，目前旅行社正與旅客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。