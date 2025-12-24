台灣虎航攜手辦桌南霸天「阿勇師」 赴日舉辦辦桌活動

台灣虎航（6757）慶祝高雄-熊本、台南-熊本航線雙首航，台灣虎航於24日在日本九州熊本縣日台會館盛大舉辦「虎被熊邀 作夥呷辦桌」活動，由台灣虎航董事長黃世惠率商務長許致遠及財務長賈瑋中一起主持。

本次活動由熊本縣廳，以及中華文化總會共同協辦，並邀請熊本縣知事木村敬、日本熊本縣議會議長髙野洋介、日本眾議院議員坂本哲志、熊本國際機場株式會社代表取締役社長山川秀明、總統府國策顧問康銀壽、台北駐福岡經濟文化辦事處處長陳銘俊、台南市市長黃偉哲、立法委員林俊憲、立法委員許智傑等貴賓齊聚一堂，現場超過百人，氣氛熱鬧溫馨。

台灣虎航董事長黃世惠表示，「非常榮幸可以在熊本以台灣台南最道地的辦桌文化，邀請所有嘉賓一起慶祝。日本一直是台灣虎航非常重視的市場，熊本不僅是台灣虎航在日本的第23個航點城市，也是台日間首次於同日內開通兩條直航的城市。新航線的開通，將讓南台灣與日本九州的民眾有更緊密的連結，使觀光旅遊、文化交流及商務往來都更加便利。」

台灣虎航身為台灣第一且唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。繼23日慶祝高雄-熊本、台南-熊本雙首航，25日也將再迎來台南-沖繩航線首航。台灣虎航將持續扮演台日交流的最佳橋樑，為旅客提供最豐富多元的選擇。

「辦桌」是台灣最具代表性的傳統飲食文化，象徵分享喜悅與真誠待客的人情溫度。活動現場特別邀請到有「辦桌界南霸天」美譽的阿勇家親自掌廚，精心製作桌菜以「五味拼盤」霸氣開場，賓客可一次品嘗烏魚子、五味中卷、鳳梨蝦球、東坡肉與黑橋牌香腸；緊接著是結合台式創意與西式風格的「龍蝦三明治」，口感酥脆不膩，令現場賓客讚不絕口；此外，更有寓意年年有餘的「五柳枝鮮魚」，以鮮美肉質搭配酸甜醬汁和豐富的五彩蔬菜絲，展現道地台菜風味，另還有蜜紅豆黃包圓與台日水果塔，共8道經典台式佳餚，將最具代表性的台南辦桌文化原汁原味移師日本，透過滿載文化底蘊與人情溫度的盛宴，深化台日情誼。

現場除精緻料理外，亦安排了豐富的視聽饗宴，活動由熊本縣營業部長兼幸福部長「熊本熊」帶來活潑帥氣的體操表演揭開序幕，點燃現場氣氛；緊接著由台語金曲歌后曹雅雯動人獻唱《愛人》、《思念的歌》等曲目，以溫暖歌聲連結兩地情感，讓賓客在品嚐美食之餘，也能透過活動交流增進情誼。此外，2024年底即進軍熊本機場，以複合式店面結合台灣美食，藉天然鮮奶、芋頭鮮奶等招牌飲品吸引日本消費者，在當地受到熱烈歡迎。自台南起家的手搖飲品牌「迷客夏」也鼎力支持本次活動，特別贊助具代表性的「紅烏龍搭配白玉珍珠」飲品，讓現場貴賓都能品嚐到正宗的台灣手搖滋味。透過美食、歌聲與表演的結合，這場「熊本辦桌」不僅滿足了味蕾，更成功傳遞台灣虎航「熱情、溫暖、真誠」的品牌精神。 台灣虎航慶祝高雄-熊本、台南-熊本航線雙首航，日本盛大舉辦「虎被熊邀 作夥呷辦桌」。業者提供 台灣虎航攜手南霸天「阿勇師」赴日舉辦辦桌活動。業者提供

