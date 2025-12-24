平溪天燈節再登國際舞台 勇奪雪梨設計獎金獎

繼榮獲「BETTER FUTURE 2025柏林設計獎」活動體驗類金獎後，2025新北市平溪天燈節再度於國際舞台締造佳績，勇奪「BETTER FUTURE 2025雪梨設計獎（Sydney Design Awards 2025）」行銷類－活動體驗金獎殊榮，成功讓新北文化節慶再度被世界看見。

新北市觀旅局表示，「BETTER FUTURE雪梨設計獎」為國際知名設計獎項，由全球設計師、思想家與創意工作者組成的社群共同評選，每年於墨爾本、巴黎、紐約、上海、柏林等地進行評選，共設有40項專業類別，每一類別僅選出1名金獎及4名銀獎。2025新北市平溪天燈節在「行銷類－活動體驗」類別中，自多件國際投稿作品中脫穎而出，獲得金獎肯定，成功躍升為世界級文化盛事。

平溪區坐擁群山環繞、雲霧繚繞的自然景致，靜謐山城與傳統老街交織出獨特風貌，素有「天燈故鄉」美名。每年天燈節點亮夜空的畫面，早已成為國際旅人心中的經典風景，天燈冉冉升空，映照山谷間的寧靜與祝福，形塑出無可取代的文化體驗。

新北市平溪天燈節自1999年舉辦至今，即將邁入第27屆，長年持續在傳統文化中注入創新元素。2025年活動結合蛇年意象，打造高達20呎的造型主燈，並首度推出「天燈蛇影」光雕秀，與現場民眾一同迎接「蛇福泰吉」、「好運蛇進來」的新年祝福。同時，也邀請韓國啦啦隊女神李多慧擔任活動代言人，為天燈節注入更多青春活力與國際話題。

觀旅局長楊宗珉表示，未來平溪天燈節將持續推動節慶創新，深化文化體驗，吸引更多國內外旅客走進平溪，親身感受天燈升空的感動與祝福。 「BETTER FUTURE 2025雪梨設計獎」每年評選全球優秀作品，2025新北市平溪天燈節拔得頭籌，榮獲行銷類-活動體驗-金獎殊榮。圖／新北市觀旅局提供 2025新北市平溪天燈節再度於國際舞台上大放異彩，獲「BETTER FUTURE 2025雪梨設計獎行銷類-活動體驗」金獎殊榮。圖／新北市觀旅局提供 2025年結合蛇年意象製作20呎造型主燈，祝福眾人「蛇福泰吉」、「好運蛇進來」。圖／新北市觀旅局提供

商品推薦