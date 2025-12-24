孩子高燒持續一周 醫揭「百變怪病毒」4大型態：酒精殺不死

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師提醒，腺病毒症狀多變，若孩子出現高燒不退、紅眼或血尿等症狀應盡速就醫。示意圖／Ingimage
近期不少家長發現家中寶貝高燒不退，吃藥後體溫仍反覆衝破39度，這可能是有著「燒久姬」稱號的腺病毒在作祟。兒童感染科醫師顏俊宇近日在臉書發文示警，指出腺病毒正如其名，發燒期可長達一周，且臨床症狀千變萬化，宛如「病毒界的百變怪」，不僅讓病童受苦，更讓照顧的家長身心俱疲。

顏俊宇醫師在臉書粉專「雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師」分享臨床觀察，表示近期門診收治了多起腺病毒感染案例。這類病毒最典型的特徵就是「極度耐燒」，病童往往會連續高燒5至7天，且溫度動輒飆破39°C，對於父母的體力與精神耐受度是一大考驗。

除了發燒之外，腺病毒之所以被稱為「百變怪」，是因為它能攻擊人體不同部位，變換出多種症狀型態：

1. 呼吸道型： 最為常見，症狀包括喉嚨嚴重紅腫疼痛、扁桃腺化膿以及劇烈咳嗽（常見於第1、2、5、6型）。若感染到較兇猛的型別（如第7、14、21型），甚至可能引發肺炎，導致呼吸急促。

2. 紅眼型： 病毒侵犯眼睛結膜，導致眼睛紅腫、分泌物大量增加，外觀類似結膜炎（常見於第3、4、7型）。

3. 腸胃型： 表現為腹痛、腹瀉，症狀有時會與輪狀病毒造成的腸胃炎混淆（常見於第40、41型）。

4. 血尿型： 病毒感染泌尿系統，引起頻尿、排尿疼痛甚至出現血尿（常見於第11、21型）。

顏俊宇醫師進一步說明，由於腺病毒的初期症狀與流感高度相似，單憑臨床觀察難以精確區分，通常需要透過快篩檢測才能確診。治療方面，目前醫界針對腺病毒並無特效抗病毒藥物，主要採取「支持性療法」，意即針對症狀緩解。

醫師特別提醒家長，在孩子高燒期間，首要任務是預防脫水，務必補充足夠水分，並持續觀察孩子的活動力與精神狀態。此外，腺病毒屬於無外套膜病毒，一般的酒精、乾洗手無法將其消滅，因此在預防上，落實「用肥皂濕洗手」才是阻斷病毒傳播最有效的方法。

