不給豬吃了！北市廚餘新制元旦上路 「統統倒一桶」

中央拍板2027年起全面禁用廚餘養豬，北市近期線上收運廚餘，不再要求家戶廚餘分類為「養豬廚餘」、「堆肥廚餘」，尚未正式公告調整作法。北市環保局今說，明年元旦起正式實行，但中央法源尚未修正，未來會配合母法調整再公告內容。

台北市環保局廢棄物處理管理科長鄭智文表示，廚餘可養豬的法源依據原為中央「一般廢棄物清除處理方式」公告事項附表，環境部已於12月中旬預告修正禁止家戶廚餘養豬。

鄭智文說，雖然中央公告事項尚未完成修正程序，為避免北市民眾混淆及配合家戶廚餘後端再利用方式調整，將於明年1月1日起不用再區分養豬或堆肥廚餘，清潔隊線上收運也會正式實行，預計下周會在環保局官網更新相關資訊，未來也會持續配合中央母法調整正式公告的內容。

北市清潔隊線上收運家戶廚餘原用紅桶「養豬廚餘」、藍桶「堆肥（非養豬）廚餘」分別收運，鑑於中央政策確定調整，家戶生熟廚餘在後端將統一作堆肥之用，不再養豬，過往收運養豬廚餘的紅桶仍會適當調整使用及配合收運。

