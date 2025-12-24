快訊

旅行社恐損失上百萬…菲律賓航空無預警停飛長灘島 觀光署、品保協調補救方案

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
菲律賓皇家航空無預警宣布停飛2026年1月4日後長灘島航線，預估影響4000名旅客。圖／菲律賓皇家航空提供
菲律賓皇家航空無預警宣布停飛2026年1月4日後長灘島航線，預估影響4000名旅客。圖／菲律賓皇家航空提供

菲律賓皇家航空無預警宣布停飛2026年1月4日後長灘島航線，預估影響4000名旅客，交通部觀光署表示，目前旅行社正與旅客協調中，尚未有人提出申訴；旅行業品質保障協會則說，業者將協助旅客改由馬尼拉轉機，或者退費，若有爭議可向協會請求協助。

菲律賓皇家航空宣布自2026年1月4日起，暫停台北至長灘島的航班服務。觀光署指出，針對團體旅遊的部分，經了解將由旅行社與旅客協商轉團（改往其他目的地）或變更行程（如改經馬尼拉轉機前往長灘島）等替代方案辦理，目前旅行社均積極與其旅客協調中。

目前共有品冠、東南、雄獅、可樂、全聯等5家旅行社經營包機行程，恐損失上百萬元。

針對旅行社販售的機加酒或代訂機票（自由行）的部分，旅行社將協助旅客向航空公司辦理退費或簽轉事宜。觀光署說，本案因各旅行社仍在積極處理中，尚未有旅客提出申訴。

品保協會公關主委李奇嶽表示，因航空公司停飛導致旅客行程變動，各家承辦的旅行業者都會全力協助，若旅客願意轉機，將優先改由馬尼拉轉機前往長灘島。

若旅客不願轉機，只能以退費方式處理；自由行旅客部分，品保協會也會盡量協助旅客辦理機票退費，但當地旅館費用恐難以退費，旅客若有相關問題都能尋求品保協會協助。

李奇嶽強調，航空公司停飛為不可抗力因素，呼籲旅客體諒旅行社，雙方協商解決方案，若有投保旅遊不便險的旅客，也可以確認保單內容是否有符合理賠條件。

馬尼拉 長灘島 觀光署 旅行社 航空公司

