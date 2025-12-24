快訊

星宇航空亮相101跨年光雕展演 115年開航歐洲

中央社／ 台北24日電
星宇航空24日表示，台北101跨年光雕展演中，將以星宇航空機身揭開序幕，陪伴民眾迎接嶄新的2026年。（星宇航空提供）中央社
星宇航空24日表示，台北101跨年光雕展演中，將以星宇航空機身揭開序幕，陪伴民眾迎接嶄新的2026年。（星宇航空提供）中央社

星宇航空今天表示，今年台北101跨年光雕展演中，將以星宇航空機身揭開序幕，並接續亮相開航鳳凰城航線、台灣首架A350-1000加入機隊、將開航歐洲等里程碑。

⭐2025總回顧

星宇航空日前在法說會中表示，明年客運需求及表現可望再創新高，星宇航空將進入交機高峰期，一口氣新增14架新機，同時會大幅拓展航網版圖，拓展歐洲市場，預計開拓2個新航點，未來也規劃進軍大洋洲紐澳市場。

星宇航空今天發布新聞稿表示，台北101跨年光雕展演將以星宇航空機身揭開序幕，並將接續亮相鳳凰城航線明年1月15日盛大開航、台灣首架A350-1000正式加入機隊，以及首條歐洲航線即將啟航等重要里程碑。

星宇航空說，跨年當天在台北市政府主舞台上方，將升起史努比機長造型氣球，並舉辦「猜不到歐」社群活動，讓民眾預測首條歐洲航線，成功猜中者可獲得歐洲航線首航機票。

另外，台灣虎航今天發布新聞稿表示，慶祝高雄-熊本、台南-熊本航線雙首航，在日本九州熊本縣舉辦「虎被熊邀 作夥呷辦桌」活動，邀請有「辦桌界南霸天」美譽的阿勇師掌廚，端出8道經典台式佳餚。

台灣虎航董事長黃世惠說，日本一直是台灣虎航非常重視的市場，熊本不僅是台灣虎航在日本的第23個航點城市，也是台日間首次於同日內開通兩條直航的城市，新航線的開通，將讓南台灣與日本九州的民眾有更緊密的連結，使觀光旅遊、文化交流及商務往來都更加便利。

台灣虎航表示，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，繼昨日慶祝高雄-熊本、台南-熊本雙首航，明日將再迎來台南-沖繩航線首航。

台灣虎航 航線 星宇

相關新聞

旅行社恐損失上百萬…菲律賓航空無預警停飛長灘島 觀光署、品保協調補救方案

菲律賓皇家航空無預警宣布停飛2026年1月4日後長灘島航線，預估影響4000名旅客，交通部觀光署表示，目前旅行社正與旅客...

買機票不能先偷看座位嗎？旅遊達人揭航空公司邏輯：不是乘客權利

近日有網友買機票後，想先查看系統分配的座位，再決定是否加購選位服務，卻不清楚該如何查詢。對此，旅遊達人「蓋瑞哥 機票獵人」在臉書發文解釋，多數航空公司無法提前查看座位，其實並非技術問題，而是與航空公司的銷售邏輯有關。

中華郵政6月慘虧293億！王國材估今年淨利仍可達百億 年終有望4.4個月

受到美國對等關稅政策影響，中華郵政今年6月虧損293億元鉅額，中華郵政董事長王國材今天表示，受惠於下半年台股上揚及台幣匯率回貶，公司已成功轉虧為盈，今年11月底已賺139億元，預估今年稅後淨利可達100億元，員工年終加上績效獎金可望領4.4個月。

監理站通知他獲獎金6千元！中選條件曝光網友跪了：足堪表率

一名網友近日在 Threads 分享，突然接到監理站來電通知，自己獲選為「114年度優良職業汽車駕駛人」，並附上收據照片，內容寫著「茲頒發114年度優良職業汽車駕駛人獎金新台幣陸仟元整」。原 PO 笑稱，這筆獎金正好可以用來補貼即將到來的旅遊，開心道「有人幫忙贊助了」，貼文曝光後引發討論。

孩子高燒持續一周 醫揭「百變怪病毒」4大型態：酒精殺不死

近期不少家長發現家中寶貝高燒不退，吃藥後體溫仍反覆衝破39度，這可能是有著「燒久姬」稱號的腺病毒在作祟。兒童感染科醫師顏俊宇近日在臉書發文示警，指出腺病毒正如其名，發燒期可長達一周，且臨床症狀千變萬化，宛如「病毒界的百變怪」，不僅讓病童受苦，更讓照顧的家長身心俱疲。

你能喝幾桶？營養師破解「3大補鈣」迷思 靠大骨湯不切實際

不少民眾擔心鈣質攝取不足，卻在補鈣方式上存在不少迷思。

