長豆、菜豆傻傻分不清？專家教你挑好豆：這1款燉煮最軟嫩
知名菜販廖炯程近日在臉書透露受邀上廣播節目，聊到不少家庭主婦最頭痛的食材之一——豆類。他直言，豆子堪稱菜市場裡的「終極大魔王」，外型相似、名稱混亂，一不小心買錯，回家料理口感不對，還可能被誤會廚藝退步。
⭐2025總回顧
廖炯程指出，目前正值豆類盛產季節，市場上最常見的可分為三大類：
一、豌豆屬
包括常出現在三色豆中的豌豆仁，還有以吃豆莢為主、口感爽脆的荷蘭豆，以及兼具豆仁與豆莢優點、甜脆受歡迎的甜豆，可說是冬季市場的人氣品項。
二、菜豆屬
廖炯程指出，這也是最容易混淆的一群。其中「敏豆」就是一般俗稱的四季豆，圓直外型、用途廣泛；至於醜豆與粉豆，則因中央與地方命名標準不同，讓消費者更霧煞煞。廖炯程提醒，雖然名稱聽起來不起眼，但這類豆子口感其實較為軟嫩多汁，不該只憑外表判斷。
三、豇豆屬
這個字念「ㄐㄧㄤ」，市場多稱為長豆或台語的「菜豆仔」。其中白豇豆顏色偏淡、質地較嫩，適合燉煮給長輩或孩童食用；青豇豆則顏色深、口感脆硬，常見於泰式料理或涼拌菜。
文末廖炯程笑道，看懂豆子分類後，下次買菜就不用再對著攤位「嗯嗯啊啊」，趁著天氣轉冷、豆子正當時，才能真正買到又甜又嫩的好食材。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言