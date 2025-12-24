長豆、菜豆傻傻分不清？專家教你挑好豆：這1款燉煮最軟嫩

知名菜販廖炯程近日在臉書透露受邀上廣播節目，聊到不少家庭主婦最頭痛的食材之一——豆類。他直言，豆子堪稱菜市場裡的「終極大魔王」，外型相似、名稱混亂，一不小心買錯，回家料理口感不對，還可能被誤會廚藝退步。

廖炯程指出，目前正值豆類盛產季節，市場上最常見的可分為三大類：

一、豌豆屬

包括常出現在三色豆中的豌豆仁，還有以吃豆莢為主、口感爽脆的荷蘭豆，以及兼具豆仁與豆莢優點、甜脆受歡迎的甜豆，可說是冬季市場的人氣品項。

二、菜豆屬

廖炯程指出，這也是最容易混淆的一群。其中「敏豆」就是一般俗稱的四季豆，圓直外型、用途廣泛；至於醜豆與粉豆，則因中央與地方命名標準不同，讓消費者更霧煞煞。廖炯程提醒，雖然名稱聽起來不起眼，但這類豆子口感其實較為軟嫩多汁，不該只憑外表判斷。

三、豇豆屬

這個字念「ㄐㄧㄤ」，市場多稱為長豆或台語的「菜豆仔」。其中白豇豆顏色偏淡、質地較嫩，適合燉煮給長輩或孩童食用；青豇豆則顏色深、口感脆硬，常見於泰式料理或涼拌菜。

文末廖炯程笑道，看懂豆子分類後，下次買菜就不用再對著攤位「嗯嗯啊啊」，趁著天氣轉冷、豆子正當時，才能真正買到又甜又嫩的好食材。

