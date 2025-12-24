快訊

旅行社恐損失上百萬…菲律賓航空無預警停飛長灘島 觀光署、品保協調補救方案

醉吻富三代人夫 夏宇禾道歉酒後亂性：尊重婚姻「對他沒想法」

張文隨機殺人釀4死 王世堅怒嗆廢死「假仁假義」：不服的人請移民

長時間滑手機、盯螢幕白內障年輕化 清大教授揭藍光危害

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
清華大學材料系特聘教授周卓煇今在新書發表會指出，戶外紫外線加上室內長時間暴露於藍光、強光環境，正加速眼睛老化，使白內障出現明顯年輕化趨勢。記者黃羿馨／攝影
清華大學材料系特聘教授周卓煇今在新書發表會指出，戶外紫外線加上室內長時間暴露於藍光、強光環境，正加速眼睛老化，使白內障出現明顯年輕化趨勢。記者黃羿馨／攝影

3C產品普及、室內照明藍光增加，白內障不再只是老年人的專利。清華大學材料系特聘教授周卓煇今在新書發表會指出，戶外紫外線加上室內長時間暴露於藍光、強光環境，正加速眼睛老化，使白內障出現明顯年輕化趨勢，早發性白內障風險已逐漸升高。

⭐2025總回顧

周卓輝指出，民眾長期存在白內障是自然老化結果的迷思，但實際上許多案例具高度可預防性。如戶外應透過戴帽、撐傘、配戴具防紫外線功能的墨鏡降低曝曬風險；室內則應避免過度明亮、眩光環境，並減少電腦、手機等藍光長時間直射眼睛。

周卓輝提醒，即使白內障可透過手術治療，也並非一勞永逸，人工水晶體的隔光效果有限，反而可能讓更多藍光、紫光穿透眼內，長期下來加速視網膜與眼球組織傷害，若忽視光線品質管理，恐面臨視力退化風險。

長期與周卓輝團隊合作的台大醫院眼科部主任葉伯廷指出，臨床與流行病學觀察顯示，白內障的發病族群，已不再侷限於長期暴露紫外線的戶外工作者，需要長時間近距離用眼、從事高強度電腦工作的年輕族群，因眼軸持續增長與近視加深，可能導致水晶體氧化壓力累積與結構改變，使早發性白內障的發生率顯著上升。

葉伯廷說明，如高能量的可見光（HEV），俗稱藍光，它們對於視網膜及水晶體潛在的光毒性（Phototoxicity）危害，是直到2014年才被國際能源署（IEA）等機構逐步確認，但相關公共衛生宣導與臨床教育仍不足，多數民眾尚未建立足夠警覺。

陽明交大腦科所醫師楊致遠則說，許多人仍以為白內障是老化的自然結果，卻忽略了光線品質與眼球老化速度密切相關；台北市聯合醫院護理學博士劉純如表示，在臨床上，視力不好不只影響生活品質，也會增加跌倒與老年憂鬱的風險。

周卓輝表示，白內障並非不可避免的老化結果，而是可透過調整生活型態與用光習慣，降低發生風險。他呼籲民眾正視光線品質對眼睛健康的長期影響。「光、白內障與眼睛健康的真相」一書透過研究實證與上百則真實案例，系統性整理護眼觀念與防護方式，協助讀者釐清迷思、建立正確用光認知。

「光、白內障與眼睛健康的真相」一書透過研究實證與上百則真實案例，系統性整理護眼觀念與防護方式，協助讀者釐清迷思、建立正確用光認知。記者黃羿馨／攝影
「光、白內障與眼睛健康的真相」一書透過研究實證與上百則真實案例，系統性整理護眼觀念與防護方式，協助讀者釐清迷思、建立正確用光認知。記者黃羿馨／攝影
清華大學材料系特聘教授周卓煇今在新書發表會指出，戶外紫外線加上室內長時間暴露於藍光、強光環境，正加速眼睛老化，使白內障出現明顯年輕化趨勢。記者黃羿馨／攝影
清華大學材料系特聘教授周卓煇今在新書發表會指出，戶外紫外線加上室內長時間暴露於藍光、強光環境，正加速眼睛老化，使白內障出現明顯年輕化趨勢。記者黃羿馨／攝影
周卓輝表示，白內障可透過手術治療，也並非一勞永逸，人工水晶體的隔光效果有限，反而可能讓更多藍光、紫光穿透眼內，長期下來加速視網膜與眼球組織傷害。記者黃羿馨／攝影
周卓輝表示，白內障可透過手術治療，也並非一勞永逸，人工水晶體的隔光效果有限，反而可能讓更多藍光、紫光穿透眼內，長期下來加速視網膜與眼球組織傷害。記者黃羿馨／攝影
台北市聯合醫院護理學博士劉純如表示，在臨床上，視力不好不只影響生活品質，也會增加跌倒與老年憂鬱的風險。 記者黃羿馨／攝影
台北市聯合醫院護理學博士劉純如表示，在臨床上，視力不好不只影響生活品質，也會增加跌倒與老年憂鬱的風險。 記者黃羿馨／攝影

白內障 老化 風險

延伸閱讀

他搭地鐵滑手機被乘客撞到「電話直插鐵軌」 1招錄下新奇畫面

騎機車滑手機、吸菸 罰鍰增至1200元

收炸彈警告！北車警力部署金屬探測巡邏 民眾警惕：不敢滑手機

北市隨機殺人事件發酵 有人憂心跨年…搭捷運不敢滑手機

相關新聞

旅行社恐損失上百萬…菲律賓航空無預警停飛長灘島 觀光署、品保協調補救方案

菲律賓皇家航空無預警宣布停飛2026年1月4日後長灘島航線，預估影響4000名旅客，交通部觀光署表示，目前旅行社正與旅客...

買機票不能先偷看座位嗎？旅遊達人揭航空公司邏輯：不是乘客權利

近日有網友買機票後，想先查看系統分配的座位，再決定是否加購選位服務，卻不清楚該如何查詢。對此，旅遊達人「蓋瑞哥 機票獵人」在臉書發文解釋，多數航空公司無法提前查看座位，其實並非技術問題，而是與航空公司的銷售邏輯有關。

中華郵政6月慘虧293億！王國材估今年淨利仍可達百億 年終有望4.4個月

受到美國對等關稅政策影響，中華郵政今年6月虧損293億元鉅額，中華郵政董事長王國材今天表示，受惠於下半年台股上揚及台幣匯率回貶，公司已成功轉虧為盈，今年11月底已賺139億元，預估今年稅後淨利可達100億元，員工年終加上績效獎金可望領4.4個月。

監理站通知他獲獎金6千元！中選條件曝光網友跪了：足堪表率

一名網友近日在 Threads 分享，突然接到監理站來電通知，自己獲選為「114年度優良職業汽車駕駛人」，並附上收據照片，內容寫著「茲頒發114年度優良職業汽車駕駛人獎金新台幣陸仟元整」。原 PO 笑稱，這筆獎金正好可以用來補貼即將到來的旅遊，開心道「有人幫忙贊助了」，貼文曝光後引發討論。

長豆、菜豆傻傻分不清？專家教你挑好豆：這1款燉煮最軟嫩

知名菜販廖炯程近日在臉書分享，受邀上廣播節目聊到不少家庭主婦最頭痛的食材之一——豆類。他直言，豆子堪稱菜市場裡的「終極大魔王」，外型相似、名稱混亂，一不小心買錯，回家料理口感不對，還可能被誤會廚藝退步。 廖炯程指出，目前正值豆類盛產季節，市場上最常見的可分為三大類。

感冒別再要求開抗生素！不只殺不了病毒 醫揭2嚴重後果：日後無藥可醫

不少民眾感冒就醫時，常會要求醫師開立抗生素，希望症狀能快點好轉。對此，張嘉峻近日在臉書粉專「小峻醫師 張嘉峻」發文提醒，一般感冒多半不需要使用抗生素，錯誤用藥反而可能對身體造成負擔。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。