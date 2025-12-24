快訊

中華郵政6月慘虧293億！王國材估今年淨利仍可達百億 年終有望4.4個月

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受到美國對等關稅政策影響，中華郵政今年6月虧損293億元鉅額，中華郵政董事長王國材今天表示，目前已轉虧為盈，11月底已賺139億元，預估今年稅後淨利可達百億元。記者胡瑞玲／攝影
受到美國對等關稅政策影響，中華郵政今年6月虧損293億元鉅額，中華郵政董事長王國材今天表示，目前已轉虧為盈，11月底已賺139億元，預估今年稅後淨利可達百億元。記者胡瑞玲／攝影

受到美國對等關稅政策影響，中華郵政今年6月虧損293億元鉅額，中華郵政董事長王國材今天表示，受惠於下半年台股上揚及台幣匯率回貶，公司已成功轉虧為盈，今年11月底已賺139億元，預估今年稅後淨利可達100億元，員工年終加上績效獎金可望領4.4個月。

今年4月受到美國總統川普實施對等關稅政策，導致新台幣匯率大幅升值，中華郵政在6月面臨293億元巨額虧損。經資金運用團隊操作、郵儲壽本業的努力，加上受惠於下半年台股上揚及台幣匯率回貶，中華郵政目前成功轉虧為盈，預估今年稅後淨利可達百億元。

王國材提及，6月虧損293億時氣氛非常差，9月轉正，11月底盈餘100億元；過去盈餘都在100億元上下，2022年盈餘190多億元、2023年虧16.5億元、2024年盈餘26.5億元。

隨著時代轉變，民眾多以電子郵件傳遞訊息，郵務面對函件每年減少2780萬件，收入減少3億元的趨勢。王國材表示，數位轉型仍為中華郵政重要目標，另全力轉型至包裹、快捷服務也是接下來的重點。

轉型的重點包含客戶關係的維持、投遞品質提升及數位化，並提供大宗電商北中南當日配、東部次日配服務。

目前「ｉ郵箱寄取店」，已完成100座的轉型目標；3月啟用「上門收件預約系統」服務，讓民眾免出門也能寄件；10月舉辦「電動三輪機車啟用典禮」，宣達公司朝向實踐綠色物流的決心。

儲匯方面， 2月及12月推出Samsung Pay與Apple Pay綁定郵政Visa金融卡功能；配合政府普發現金政策，今年截至12月23日，已完成840萬人次的服務，包含直接及登記入帳450萬人次、ATM領現 136萬人次、臨櫃提領254萬人次。

在財金公司舉辦的金融資訊系統年會中，榮獲「跨行業務推展卓越獎」、「阻詐聯防貢獻獎」及「跨行服務創新獎」三大獎項。

壽險方面，深入偏鄉及離島等地區，推動微型保險與小額終老保險，建構社會安全網，讓更多弱勢族群獲得基本保險保障。榮獲金管會所頒發的「微型保險競賽-業務績優獎、身心障礙關懷獎」、「小額終老保險競賽-友善高齡獎、普及保障獎」等獎項的肯定。

集郵方面，今年共發行「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票」、「貓貓蟲咖波郵票小全張」等18套新郵及數款文創商品。

在數位轉型工作，依據「郵政數位發展藍圖」，整合郵務、儲匯及壽險業務，規畫52項行動方案，推動至今已完成27項高優先需求行動方案，約52%，並持續優化系統串聯與服務流程，強化以客戶為核心的服務體驗。

王國材指出，今年4月30日郵政勞資成功簽訂「團體協約修約」工作，這是自2017年起歷經4次協商的重要進展，充分展現本公司積極為保障全體員工勞動權益、打造友善職場，及重視勞資和諧的理念與決心。

展望明年，王國材表示，將在明年2月將推出台灣「2025威廉波特世界少棒冠軍紀念郵票」， 6月完成「A7郵政物流園區」落成典禮， 11月20日至25日舉辦「台北2026世界郵展」。

王國材說，明年適逢馬年，不僅是中華郵政公司130歲生日，也是中華郵政邁向轉型的第2年，將持續以熱情、積極的態度，堅定完成轉型與再成長。

