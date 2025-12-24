氣溫驟降讓心跳加快！ 醫：冬天心房顫動易增中風

快訊

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，冬季心房顫動發作率上升，因為氣溫驟降會讓血管收縮、血壓升高，心跳容易不穩。圖／123RF
節氣已過冬至，白天溫度仍偏溫暖，但周四過後冷氣團報到，有機會低溫探10度。國泰醫院心血管中心病房主任黃奭毓表示，氣溫驟降會讓心跳過快，若血管急速收縮誘發心房顫動。如果導致血液在心房中滯留、形成血栓，會大幅增加中風風險，千萬別忽視心悸、胸悶、喘等症狀。

⭐2025總回顧

黃奭毓以個案為例，一名中年女性平日工作時間長，下班時都已經天黑，氣溫低於白天許多。某日晚間吃完飯步出室外，一陣冷風直吹，突然心跳加速並伴隨頭暈惡心，結果跌坐在地上，送至急診檢查出心房顫動，還有短暫性中風情形，後來進行「脈衝場消融」選擇性破壞心肌細胞膜，降低併發症風險。

黃奭毓指出，冬季是心律不整特別是心房顫動的好發季節，許多病人原本心跳規律，但在天氣轉冷後，卻突然出現心悸、胸悶或頭暈等症狀，甚至因此中風住院。氣溫驟降會讓血管收縮、血壓升高，加上交感神經活躍，心跳容易不穩，嚴重會形成血栓，引發心肌梗塞、中風、心臟衰竭等致命危險。

除了氣溫的變化影響血管收縮，黃奭毓說，呼吸道感染、感冒或發燒，也會誘發心律不整。而冬季活動量減少、體重增加、血壓與血糖控制較差，都是潛在誘因。因此，高齡族群、高血壓、糖尿病、心臟病以及慢性腎臟病患者，更要特別小心上述因素而導致心房顫動發作。

根據研究，心房顫動患者的中風風險是一般人的5倍，且中風後的預後較差。黃奭毓表示，心房顫動的表現因人而異，典型症狀包括心悸、心跳不規則或跳太快、胸悶、呼吸困難、頭暈、疲倦等，部分病人甚至沒有明顯感覺。若有心血管疾病、慢性病或家族史，建議進行心電圖或24小時心律監測確認診斷。

心房顫動被喻為「隱形殺手」，隨著年紀增加、發生率愈高。目前治療的重點可分為預防中風、控制心臟節律或心跳速率、根治性治療。近年興起的新式治療，利用電場脈衝精準破壞異常組織，優點為復原快、成功率高，在歐美亞洲多國陸續臨床應用。

黃奭毓提醒，心房顫動雖常見，但並非無法控制，日常保健之道為「維持良好生活習慣」，包括保持適度運動，避免過度勞累或暴露極冷極熱的環境。另要控制血壓、血糖與體重，減少過量咖啡因與酒精攝取。心臟病或三高患者，務必規律服藥與追蹤；若出現心悸或胸悶等不適，及早就醫檢查。

中風 氣溫 患者

